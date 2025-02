Dólar: al correísmo nadie le cree en la Asamblea Nacional

El esfuerzo de los correístas por aparecer como los apóstoles de la dolarización se estrelló contra la suspicacia de una Asamblea que no les cree ni el nombre. Habían presentado una propuesta para que el dólar de los Estados Unidos sea consagrado en la Constitución como la moneda oficial de esta república andina y aspiraban a controlar y presidir la comisión parlamentaria encargada de redactar la enmienda respectiva. Este jueves 27 de febrero de 2025 el Pleno se reunió para conformar esa comisión.

Pero el oficialismo, precavido, no quiso ceder un palmo a los correístas y los demás partidos mandaron a comprar canguil (es un decir) para contemplar el espectáculo de cómo las dos fuerzas dominantes se neutralizaban una a la otra. El resultado fue el que se esperaba: ninguno.

La sesión concluyó sin un acuerdo y el asunto quedó para otro día. Si acaso. Viviana Veloz, la presidenta correísta de la Asamblea, se daba contra las paredes (es otro decir).

¿Cómo comenzó la propuesta?

Eso de otorgar a la dolarización un rango constitucional, cosa que no pasa de un saludo a la bandera, es historia antigua. Se le ocurrió, en 2021, al entonces asambleísta Pabel Muñoz, acaso para disimular la oposición de su partido a la ley de defensa de la dolarización que propuso Lenín Moreno con el fin de garantizar ciertas disciplinas fiscales con las que el correísmo nunca quiso comprometerse.

Hoy, cuando el plan de gobierno de la candidata Luisa González propone políticas públicas abiertamente reñidas con la dolarización, han decidido desempolvar la propuesta de Pabel Muñoz con fines electorales. Para seguir disimulando, se entiende.

Mal les fue: las reuniones entre los representantes de los bloques arrancaron ni bien se instaló la sesión del Pleno, donde el tema figuraba como segundo punto de orden del día.

Así fueron los movimientos de los asambleístas

Para ganar tiempo, Viviana Veloz decidió dejarlo para el final. Mientras tanto, ella, la oficialista Valentina Centeno, el socialcristiano Jorge Enrique Acaiturri, Jorge Peñafiel, de Construye, y otros legisladores buscaban un acuerdo sobre la conformación de la comisión y se estrellaban una y otra vez.

El problema era insuperable: los correístas, como autores de la propuesta, no querían nada menos que la mayoría y la presidencia, pero el oficialismo no estaba dispuesto a resignar ni lo uno ni lo otro. En un esfuerzo por lograr un acuerdo, el correísmo se mostró dispuesto a ceder la presidencia al Partido Social Cristiano. Pero había un problema: Acaiturri no es un hombre de sus simpatías. Si hubiera estado Vicente Taiano, quizás, el acuerdo se habría cocinado. Pero con él...

La sesión siguió su curso y también las negociaciones, ahora secretas, impulsadas por las el oficialismo y el correísmo cada uno por su propia cuenta. De pronto, Viviana Veloz interrumpió lo que se daba para regresar al punto postergado.

Tomó la palabra Esther Cuesta y propuso, para conformar la comisión, siete nombres entre los que no se encontraba Acaiturri pero sí Gabriel Bedón, de Construye, lo cual despertó las sospechas de sus compañeros de bancada. Ni el Partido Social Cristiano ni Construye lo apoyaron: les faltó cinco votos a los correístas.

Lo normal habría sido, en ese punto, someter a votación la propuesta de ADN, en la que Acaiturri se reintegraba a su lugar y Bedón era sustituido por su compañero de partido Paúl Buestán. Pero Viviana Veloz no se dio por enterada: prefirió regresar al punto de la sesión en el que se había quedado y seguir postergando la cuestión en espera de un mejor acuerdo. Cuando se enteró de que Valentina Centeno estaba juntando voluntades para apelar la presidencia, suspendió la sesión y se mandó a cambiar.

La solución, probablemente, estaba en la propuesta que Construye presentó al principio de la jornada: que ni ADN ni el correísmo se alzaran con la presidencia, que ésta correspondiera a un asambleísta independiente. Pero ninguna de las dos bancadas principales estaban dispuestas a ceder.

Tarea para los que vienen

Otra reforma constitucional, no menos electoral que la que el correísmo presentó sobre la dolarización, empezó a tratarse en el Pleno. La iniciativa, en este caso, proviene del gobierno: se trata de abrir la posibilidad de instalar bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.

El primer debate arrancó pero el segundo, que no puede ser antes de 90 días por disposición de la ley, quedará para la próxima legislatura.

Socialcristianos. Jorge Enrique Acaiturri representó al partido en las negociaciones, para disgusto de los correístas, que preferirían hablar con Vicente Taiano.

