La grabación en la que quedó registrado un posible delito de tráfico de influencias que involucra a dos vocales del Consejo de la Judicatura fue conocida primero por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela.

Lo afirmó la funcionaria judicial que grabó la reunión y que ahora es testigo protegida de la Fiscalía. Sus afirmaciones se recogieron en el testimonio anticipado que es parte de la instrucción fiscal contra Maribel Barreno, Juan José Morillo y el expresidente de la Corte de Pichincha, Wladimir Jhaya.

La jueza, quien ha denunciado amenazas e intimidaciones en su contra por la grabación, afirmó que Saquicela “mi jerárquico superior me dijo que no diga nada absolutamente a nadie dado que él iba a hacer una denuncia”. En otra parte menciona que Saquicela le dijo: “yo quiero escuchar ese audio, así que le ruego me dé una copia del mismo”.

Situación que nunca se concretó. La gravedad para la abogada sería también si es que esa falta de denuncia se debió a sus intereses personales, influir en resoluciones o decisiones de otro servidor público. Concluye que “ese hecho no puede quedar aislado o simplemente recogido por la prensa, debería ser parte ya de una investigación previa que permita aclarar lo sucedido”.

Ella aseguró que las dos únicas copias que existían de la reunión en la que se habría cometido el tráfico de influencias fueron entregadas a Iván Saquicela y a Virgilio Saquicela, expresidente de la Asamblea.

Este hecho debería ser parte de una investigación que permita aclarar lo sucedido.

María Teresa Torres, penalista

Primero asegura que informó al presidente de la Corte y por su disposición le entregó al expresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela el 14 de junio de 2022 le entregó en su domicilio una copia del audio en el que se revelan supuestas interferencias.

La transcripción de esa grabación tiene menciones hacia el presidente de la Corte. Se le endosan supuestas actuaciones políticas y posibles acercamientos al correísmo por una posible revisión de la sentencia de ocho años por cohecho agravado en contra del expresidente prófugo Rafael Correa.

Que Iván Saquicela no hubiese estado presente en la reunión por la cual dos vocales del Consejo de la Judicatura recibieron cargos por presunto tráfico de influencias “no genera ningún vínculo ni ninguna consecuencia jurídica para él”.

Reacción. El presidente de la Corte, Virgilio Saquicela, dijo que no daría ninguna opinión en el caso porque existe un proceso en curso.

Es la apreciación del jurista Felipe Rodríguez al referirse a las menciones a Saquicela. La reunión grabada por la jueza ocurrió en junio de 2022. Opina que, en el tema jurídico no va a generar ningún tipo de consecuencia para Saquicela haber sido mencionado en la grabación en la que se le atribuyen acercamientos y diálogos con el correísmo. Ante el pleno de la Corte, el tema no se ha elevado ni se ha tocado para nada, comentó un juez del Alto Tribunal.

El jurista Jorge Luis Mazón cree que la información que contiene la transcripción es una información que está sujeta a confirmación. Señala que es una versión de un diálogo de personas implicadas en el posible cometimiento de tráfico de influencias.

“Pero de ser eso cierto sería terriblemente grave porque uno de los jueces, que no es cualquier juez sino que ostenta el cargo de presidente de la Corte, esté involucrado en esa clase de maniobras desde un interés de carácter político para intentar tumbar una sentencia que él mismo dictó es gravísimo”, dijo.

La penalista María Teresa Torres coincide con Mazón en que “es gravísima” la acusación que existe en contra de Saquicela.

Ella analiza que “si solo tomamos en cuenta el hecho de que conoció esas grabaciones donde claramente se fraguaba la perpetración de un delito, y no realizó la denuncia de estos hechos, a la que estaba obligado por ley, ya estaríamos ante la configuración de un delito”. La voz de Saquicela sí se escucha, en cambio, en una grabación difundida en redes sociales sobre un encuentro mantenido con su familiar Virgilio Saquicela.