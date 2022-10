Disensos en gremios de trabajadores para designar el vocal al Consejo Directivo del IESS

Gremios de trabajadores dieron a conocer por separado este lunes 24 de octubre sus postulantes para la representación de los afiliados para integrar el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, esto tras la firma del Decreto Ejecutivo 571 que dio un plazo de 15 días para que se proceda con la elección de los nuevos representantes –trabajadores y empleadores-.

Desde la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de Montepío anunciaron como su candidato a Carlos Sánchez Torres como su representante, pero cuestionaron el nuevo proceso designación estipulado en el Decreto. Alegan que tras la orden presidencial se incrementaron de 5 a 21 las organizaciones electoras, lo que ha impedido ponerse de acuerdo para designar a un representante.

“El problema es tan grave por la ambigüedad del decreto. Estábamos acostumbrados a los cinco grandes electores y las centrales sindicales se reunían para sacar un gran elector. Hoy resulta que cada uno vota por su lado, entonces se ha complicado la situación de la elección. Ha causado sorpresa, ningún decreto rompe la Ley, no sé cómo van a resolver este gravísimo problema”, manifestó Manuel Muñoz, presidente del gremio.

Por otro lado, otro grupo de varias organizaciones sociales y sindicales de trabajadores donde se encuentra el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Unión Nacional de Educadores (UNE), entre otros, anunciaron a su representante alterno y suplente al Consejo Directivo: Ramiro García y Ramiro Beltrán.

No obstante, se denunció que el Gobierno “pretenden asaltar la vocalía de asegurados con sus acólitos” con el nuevo mecanismo donde se incluyen a supuestas “organizaciones fantasmas” y no solo a los grandes gremios. La falta de transparencia que aluden sería al no saber cómo y quién elegiría al representante si varias organizaciones presentan sus postulantes. No descartaron medidas de hecho si en la elección del representante no responde a sus lineamientos.

Desde el sector de los empleadores la situación ha tenido más consenso. A través de un proceso llevado por una empresa se determinó por unanimidad que María de los Ángeles Rodríguez y Edison Fernando Ortiz, sean los dos representantes para ocupar la vocalía en representación de la Federaciones de Cámaras.