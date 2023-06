Enrique Gómez Guerra es un abogado constitucionalista que se desempeñaba como Jefe Adjunto de Misión Embajada de Ecuador en Panamá. Esto según la Cancillería de Ecuador, porque en un comunicado divulgado por la institución se informó que Gómez Guerra fue notificado de su desvinculación de la institución.

Su separación se da luego de hacerse pública la denuncia de agresiones por parte de su expareja sentimental, la periodista quiteña Verónica Ibarra, quién dijo en un audiovisual que fue violentada psicológicamente, económicamente y verbalmente por Gómez Guerra.

Ella señaló que tenía miedo de él porque la había amenazado de quitarle a su bebé que aún no cumple un mes de nacido e incluso a su hija de cinco años de la cual no es progenitor.

En octubre de 2022, Enrique Gómez posteó una foto junto a Verónica Ibarra en sus redes sociales. tomada del Facebook

El exfuncionario se desenvolvió también como asesor del embajador de Ecuador en Panamá, Fernando Flores Vásquez. Anteriormente fue Asesor de Presidencia en la Comisión Relaciones Internacionales y en la Asamblea Nacional del Ecuador.

Según sus publicaciones dadas en redes sociales señala también que fue director nacional jurídico en el Instituto de la Democracia del Consejo Nacional Electoral y además fue funcionario en el Municipio de Quito y colaborador en el Acuerdo Nacional por la Transparencia Electoral.

Este último martes, Gómez Guerra difundió en sus redes sociales un texto en el que se defendió de los señalamientos de Verónica Ibarra y negó que ha propinado violencia contra Ibarra, lo justificó al indicar que "tal es así que no tengo ninguna restricción legal".

El Ministerio de la Mujer informó a Diario EXPRESO que solo podrá actuar conforme a sus competencias cuando Ibarra y sus hijos estén en Ecuador.

El resto del escrito se refirió a ponderar que ha velado por el bienestar de su familia, a que está preocupado por su hijo y que desconoce donde está el menor. También trató la afectación a su cargo público y diplomático porque se nombró al embajador Fernando Flores y porque "me he esforzado muchísimo para llegar donde estoy, a pesar de sus de mis discapacidades físicas que no considero resaltarlas".

Gómez Guerra reconoció "que la relación se afectó en los últimos meses y no se pudo reparar... Quisiera dejar en claro que Verónica en ningún momento ha estado retenida" y enfatizó que ella tenía pasajes de avión comprados para ir a Ecuador y Colombia en los próximos días.

En ese mismo escrito instó a Ibarra a "resolver de la mejor manera esta situación, en pro del bienestar de pequeño" y agregó que recurrió a medidas legales para obtener la custodia legal del menor.