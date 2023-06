Verónica Ibarra, periodista quiteña hizo una denuncia de agresión en contra de su pareja sentimental Enrique Gómez, quien es jefe Adjunto Embajada de Ecuador en Panamá. Según lo que indica en el audiovisual colgado desde este domingo 11 de junio de 2023, ella es víctima de agresiones verbales, económicas y psicológicas.

TCE destituye al alcalde de Fco. de Orellana por violencia política de género Leer más

"Me he visto en la necesidad imperiosa de escapar de mi hogar, aquí en Panamá, debido a las amenazas por parte del padre de mi hijo de quitarme a mi bebé. Y también por las agresiones verbales, económicas y psicológicas que he venido sufriendo por parte de él, los últimos seis meses”, expuso la comunicadora en un video colgado en redes sociales.

DENUNCIA: #VerónicaIbarra periodista se encuentra escondida en #Panamá y solicita al presidente @LassoGuillermo y a la @CancilleriaEc actuar porque su agresor es funcionario diplomático de la @EmbajadaEcuPan



El embajador @FFLORESV debe actuar dando protección a Verónica. pic.twitter.com/0wGJxfiHlS — Tamara Idrobo 💜♀︎💚 (@tamy_idrobo) June 11, 2023

Luego de la viralización del vídeo, el Ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Manrique indicó también en Twitter que la Cancillería de Ecuador "desde el momento en el que conoció el caso de Verónica Ibarra ha tomado contacto con ella para obtener todos los detalles. Estamos dándole todo el apoyo y acompañamiento necesario".

Víctimas de violencia reciben educación para la reinserción laboral Leer más

La Cancillería del Ecuador, desde el momento que conoció el caso de Verónica Ibarra, ha tomado contacto con ella para obtener todos los detalles. Estamos dándole todo el apoyo y acompañamiento necesario para que, junto a sus hijos, pueda solucionar inmediatamente su situación. https://t.co/c2OtbgGABy — Gustavo Manrique M. (@GustavoManriq_M) June 11, 2023

Diario EXPRESO solicitó a la Cancillería de Ecuador el detalle de las acciones que comprenden "el acompañamiento a Verónica Ibarra" y que si estas se trataban de una medida legal como una orden de alejamiento, medidas de protección o su retorno a Ecuador; pero se limitaron a señalar que se emitirá un comunicado con "todas las medidas tomadas respecto al caso".

En tanto que desde el Ministerio de la Mujer, su titular: Paola Flores, enfatizó que intervendrán "bajo nuestras competencias en el momento que Verónica (Ibarra) se encuentre en el país; son acciones que estamos coordinando".

Martillador de Urdesa: Durante 11 años cambió de país y de identidad Leer más

Sin embargo, durante la tarde del domingo 11 de junio, el embajador de Ecuador en Panamá, Fernando Flores Vásquez expuso en su cuenta de Twitter que "frente a la denuncia pública, sobre un funcionario de la embajada de Ecuador en Panamá, solicitaremos que se investigue de inmediato y se proceda con ello, a clarificar todos los hechos".

3 • Frente a la denuncia pública, sobre un funcionario de la @EmbajadaEcuPan, solicitaremos que se investigue de inmediato y se proceda con ello, a clarificar todos los hechos.



Seguiremos informando y actualizando sobre este hecho. — Fernando Flores Vásquez (@FFLORESV) June 11, 2023

Ibarra alertó que su visa está por caducar y por ello eleva su pedido al canciller Manrique y al Presidente Guillermo Lasso para volver al país. Pide además ayuda porque de acuerdo a sus denuncias escritas y públicas Gómez ha precisado que por sus influencias y poderes políticos se iba a asegurar de que ella no consiga trabajo.

RELACIONADAS 164 observaciones sobre derechos humanos se socializan

La pareja sentimental del Ibarra se identifica en sus redes sociales como: Abogado Constitucionalista, asesor, cónsul - directivo en varias instituciones del Estado, Diplomático - Jefe Adjunto Embajada de Ecuador en Panamá.

IBARRA A EXPRESO:

"Estoy acá (Panamá)desde diciembre del año anterior. Al poco tiempo de haber llegado mi pareja empezó a maltratarme verbal y psicológicamente. Decidí quedarme este tiempo porque me prometió que asistiríamos a terapia familiar. Lo hicimos pero no sirvió de mucho. Una vez que nació mi bebé empezó a intentar controlar todo respecto al bebé (quería darle solo fórmula, que su asistente y su mamá se hicieran cargo del bebé en cuanto a la ropa, a que no podía sacar al bebé de la casa, entre otros) y continuó amenazándome con pedir la patria potestad de mi hijo. Me decía que yo me podía ir, pero sin el bebé", comentó Verónica Ibarra a EXPRESO.