Jaime Estrada sobre ADN: "Busca en la Asamblea un escudo para el Gobierno"

El correísmo se quedó sin dos procesos de fiscalización que ya se habían iniciado: Progen y la entrega de bonos en campaña electoral. Jaime Estrada, presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales habla de la decisión del oficialismo respecto a temas que involucran al Ejecutivo.

(No te pierdas: Correísmo y ADN enfrentados nuevamente por fiscalización a Gobierno de Noboa)

El oficialismo les quitó otro proceso de fiscalización relacionado con el Gobierno. ¿Cómo lo toman?

No tiene sentido. No tiene coherencia y no tiene fundamento legal. Con el mismo antecedente que nos dijeron que ya alguien previno un proceso de fiscalización de Progen y ATM, a esta comisión le corresponde (fiscalizar la entrega de bonos en campaña) porque hemos avocado conocimiento el 18 de junio y en la otra comisión (Participación Ciudadana) ni siquiera es que han solicitado un proceso de fiscalización; simplemente la presidenta de esa mesa mandó una consulta al Consejo de Administración Legislativa (CAL) diciendo: ‘Oiga. me parece que esto a mí me corresponde’. La Ley de la Función Legislativa es clara.

Gobierno logra tercera ley urgente: Áreas protegidas a manos de un servicio nacional Leer más

¿Pero qué harán?

La comisión dio una respuesta clarísima al CAL: zapatero a tus zapatos. A ustedes no les corresponde decir quién puede y quién no puede fiscalizar. Cuando hay todo un mecanismo y hay un articulado que se debe respetar; además de unas normativas específicas y esto le corresponde a esta comisión. Por eso seguimos fiscalizando el proceso de los bonos.

¿Ven algún tipo de estrategia política para retirar esos procesos en temas que están relacionados directamente con el Ejecutivo?

Es evidente. Buscan de la Asamblea tener un escudo, un blindaje, para que no se conozcan a detalle los casos de anomalías dentro de la gestión pública de este Gobierno.

¿Tenían alguna esperanza de que prospere su fiscalización? Los ministros no asistieron a su llamado.

Estamos recibiendo información. Además estamos receptando las denuncias ciudadanas y el malestar que existió de personas que contribuyeron en estos proyectos durante la campaña y que no han recibido los pagos. Aparte de que inclinaron una cancha, ni siquiera lo hicieron bien porque no terminaron de cancelar, según lo que manifiestan las denuncias ciudadanas que recibimos dentro de la comisión y también en las plataformas digitales.

El oficialismo ha dicho que antes, se entiende durante el correísmo dirigiendo la Asamblea, se usaba la fiscalización como herramienta de persecución. ¿Cómo lo ven ustedes?

Tenemos dos funciones claras como legisladores. Una es legislar y la otra fiscalizar. Para nosotros eso no significa más que transparentar el buen uso de los recursos públicos. Para eso estamos acá sin el fin de perseguir a nadie.

El 2 de julio de 2025, los ministros Harold Burbano y Arianna Tanca no asistieron a la Comisión de Garantías Constitucionales. Cortesía: Jaime Estrada/ X.

¿No reconocen que antes pudieron incurrir en ese tipo de persecución?

Creo que la política depende mucho de quiénes están ejerciendo el cargo. Hoy, desde esta comisión, no tenemos el afán de perseguir a nadie, sino de perseguir la verdad y de que los ideales se mantengan firmes: generar políticas públicas de bienestar.

¿Revolución Ciudadana se siente cercada por ADN?

Mientras nosotros hagamos nuestro trabajo; tratemos de socializar nuestros proyectos de ley e involucremos también a la sociedad civil en los procesos de fiscalización de la Asamblea, estaremos rindiendo cuentas a quienes nos han elegido y también al resto de ecuatorianos que no votaron por nosotros para que sepan cómo se están manejando los recursos públicos.