Tras un año del socavón en el cantón Zaruma, los encargados de ejecutar la reparación en el subsuelo detallan el poco o nulo control que hay para erradicar la minería ilegal en el cantón. Aseguran que, de no controlarla, habrá nuevos colapsos.

- Las autoridades dicen que es difícil erradicar la minería ilegal de Zaruma, ¿esto es cierto?

- Ya llevan un año aquí, no hay excusas. Ya están capacitados. ¿Qué necesitan? Si la evidencia está ahí y el peligro aquí. Falta mano dura, una orden de arriba que disponga un verdadero control, y quien no la cumpla, destituido.

- Entonces, ¿qué han hecho las autoridades de control durante este período de intervención?

- Ellos dicen que ha hecho controles, pero que no pueden hacerlo público. Pero nosotros, que estamos ahí permanentemente, y entramos todos los días, no hemos visto los resultados de esos operativos que demuestren que ha bajado la minería ilegal. Mentira, ha incrementado. Han afectado, incluso, hasta los trabajos de remediación porque nos han hasta robado.

- ¿Qué haría usted?

- Yo me la jugaría, buscaría la forma de que los grupos militares hagan los operativos nocturnos, y las personas que sean detenidas en los operativos, sean investigadas de verdad. Porque hay alguien detrás de ellos que los financia.

