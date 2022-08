Asambleísta entre mayo de 2021 y febrero de 2022, renunció a dicho cargo por ser llamado como Consejero de Gobierno hasta el pasado 2 de agosto, cuando fue designado por Presidencia como director de la nueva Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado.

Contexto

El Gobierno optó por la creación de una entidad que coordine a las instituciones de seguridad para mejorar los trabajos de inteligencia y prevención. Pero aún no cuenta con personal y presupuesto.

- ¿Por qué la creación de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado si ya existe un Consejo de Seguridad?

- Porque todas las instituciones que están en la seguridad y la defensa tienen sus competencias, pero es fundamental crear una estructura que coordine ese trabajo, que articule esa labar, para que las capacidades operativas se combinen y sea un trabajo más eficiente en las calles.

- Pero para eso son las reuniones periódicas del Consejo de Seguridad del Estado, que son lideradas por el presidente.

- No, porque el consejo es un órgano de nivel de decisión de temas que tienen que ver con la seguridad, pero no estructura, no coordina. Por eso es que la Secretaría es Consejo de Seguridad Pública.

- Y entonces, ¿para qué se reúne? Ahí se presentan las cifras, se arman planes de trabajo y se toman decisiones.

- Ahí está el presidente de la Corte, las funciones del Estado, ahí se ponen en consideración temas que tienen que ver con la seguridad, pero la ejecución de esas decisiones no tenía una estructura. Y ese órgano ejecutor es la Secretaría.

- ¿Cómo se evitará la burocracia y la duplicidad de funciones en las entidades?

- Es que no son acciones reactivas, esto es una estructura estratégica del Gobierno para el fortalecimiento de la capacidad de inteligencia, no de espionaje político, pero sí de información, para prevenir y reaccionar frente a amenazas. Estamos formulando la creación de un sistema nacional de seguridad que no hay, porque solo tiene entidades ejecutoras de seguridad.

- Y, ¿Dónde queda el Centro de Inteligencia Estratégica?

- Es un organismo de soporte para la secretaría y vamos a estar coordinados permanentemente ara que nos diga qué información tenemos que buscar y por dónde ir.

- ¿Se vigilará a los que manejan información privilegiada para que no caiga en malos elementos?

- Es que eso no sucede, hay protocolos, mecanismos de confianza que garantizan que es confidencial y de uso exclusivo del Estado. No hay posibilidad de lo que usted me refiere, en este momento.

- ¿Ya está trabajando la Secretaría de Seguridad?

- Desde hace cuatro meses. Ya tengo casi finalizado el plan de inteligencia de seguridad nacional.

- ¿Cuánto será el presupuesto para ello?

- No tenemos asignado presupuesto, trabajamos con el soporte de las áreas donde hay mucho conocimiento.

- O sea, personal de otras instituciones...

- Sí, Inteligencia, Seguridad, Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, del Interior, hay mucho conocimiento y lo que tenemos que añadir son soluciones tecnológicas.

- ¿Hay presupuesto para esas soluciones tecnológicas?

- Hay que buscar el funcionamiento.

- ¿Y el personal de la propia secretaría?

- Eso no le podría comentar porque tienen que ver con los equipos que se incorporarán y eso tiene cierto nivel de restricción.