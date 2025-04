Diego Borja denuncia que Fiscalía abrió una investigación en su contra

Antes de las 11:00 del lunes 28 de abril del 2025, Diego Borja utilizó su cuenta de X, para denunciar públicamente que la Fiscalía General del Estado ha abierto una indagación reservada en su contra.

¿Qué denuncia Diego Borja?

Borja, quien fue candidato vicepresidencial por la Revolución Ciudadana, denunció "el inicio de una investigación penal en mi contra, bajo el número 170101825041670, sin que se me haya informado qué hecho se me imputa ni qué delito habría cometido".

Borja señala que, mientras cualquier ciudadano puede verificar en el portal de la Fiscalía las denuncias abiertas, la investigación en su contra no consta registrada. EXPRESO intentó ingresar el número de caso, pero no se encontró información.

"No es omisión, es ocultamiento. No es error, es estrategia. Es la evidencia de un uso perverso del sistema penal para perseguir en secreto a quienes piensan diferente".

No ha sido funcionario público recientemente, dice

Borja recordó que desde hace 13 años no ejerce un cargo público y sostiene que no ha tenido ningún evento que haga siquiera presumir la comisión de un delito, peor alguno de “acción pública”. Sin embargo, "la Fiscalía General del Estado ha abierto una indagación reservada no solo en su contenido -como prevé la ley- sino también en su existencia misma, violando los principios de publicidad mínima, seguridad jurídica y debido proceso".

Además, en su denuncia a través de redes sociales, Diego Borja exigió transparencia, respeto y justicia, que se garantice el debido proceso, que se respete la Constitución y que "cese el uso del aparato judicial para intimidar a quienes pensamos diferente. La persecución nunca construye democracia. Solo desenmascara a quienes tienen miedo a la verdad".

Lo ocurrido en el Puente Rumichaca

El 15 de abril, Borja dijo que fue objeto de una acción arbitraria por parte de funcionarios migratorios ecuatorianos en el Puente Internacional de Rumichaca, mientras registraba su salida del Ecuador, con su familia. Según sostuvo intentaron arrestarlo ilegalmente. Hasta la semana anterior, el exministro de Finanzas no había decidido si aceptar la oferta de asilo político, de Gustavo Petro, presidente colombiano.

