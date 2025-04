Diego Borja en Colombia: ¿tiene previsto regresar al Ecuador?

Diego Borja, binomio de la candidata presidencial del correísmo, Luisa González, reveló a EXPRESO detalles sobre la retención que denunció mientras intentaba cruzar por vía terrestre a Colombia la noches del 15 y la madrugada del 16 de abril de 2025.

Desde Colombia, Borja contó a este Diario que no es cierto que lo hayan retenido por portar gorra y mascarilla en el punto migratorio, como el Gobierno señaló a través de un comunicado. De hecho, Borja sostiene que se quitó la gorra y la mascarilla al momento de presentarse, "a pesar de que el que me atendía seguía puesta su mascarilla. Eso se puede ver si dan vuelta la cámara".

Respecto al abandono de su cédula en el punto de migración del Puente Internacional Rumichaca, Borja explicó que dejó su documento de identidad "cuando la persona de migración salió con la policía. Lo cual evidentemente era un atropello peligroso y más en estado de excepción".

Según el Ministerio del Interior, entidad a la que pertenece Migración, Borja se presentó con el rostro cubierto con una mascarilla. Cortesía

"Aún no decido el siguiente paso": Borja analiza su regreso a Ecuador

Aunque Borja confirmó que logró cruzar regularmente a Colombia con su pasaporte, indicó a este Diario que aún no está seguro de su regreso a Ecuador: "Estoy en Colombia, de vacaciones por el feriado, como estaba previsto. Pero aún no decido el siguiente paso, después de la arremetida que ha hecho el gobierno en mi contra".

Mientras Borja analiza su siguiente paso, señala que está agradecido por el ofrecimiento de asilo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, pero que no está en sus planes. "Quiero pensar que vivimos en un estado de derecho donde se respeta la ley, pero los hechos muestran otra cosa", indicó.

De hecho, dice que aún tiene inmunidad como candidato vicepresidencial y que, además, no tiene ninguna orden de prohibición de salida del país ni tampoco ningún proceso en contra. "Por lo tanto, no siento la necesidad de pedir asilo. Agradezco que el presidente Petro nos haya ofrecido, pero espero que no sea necesario", acotó.

