Diego Borja sobre viaje a Colombia: "No siento la necesidad de pedir asilo político"

En medio de las especulaciones sobre su viaje terrestre a Colombia, el candidato a la Vicepresidencia por el correísmo, Diego Borja, conversó con Diario EXPRESO sobre la retención arbitraria que denunció y los relatos que, a su criterio, el gobierno del presidente Daniel Noboa intenta imponer.

La madrugada del 16 de abril de 2025, Borja denunció a través de sus redes sociales que fue retenido "arbitrariamente" en el Puente Internacional de Rumichaca, mientras intentaba cruzar desde Ecuador hacia Colombia por el feriado de Semana Santa.

Horas más tarde, circularía una imagen de las cámaras de seguridad del punto migratorio, en la que se observa a Borja con una gorra y mascarilla. De hecho, el Ministerio del Interior explicó posteriormente que a Borja se le aplicó el procedimiento migratorio regular, pero que se retiró del lugar, incluso dejando su cédula de identidad.

Según el Ministerio del Interior, entidad a la que pertenece Migración, Borja se presentó con el rostro cubierto con una mascarilla. Cortesía

"No es cierto lo de la gorra y mascarilla", responde Borja al Gobierno

Aunque el Gobierno afirmó que en el punto migratorio se le pidió a Borja que se quitara la mascarilla y la gorra para poder ser identificado correctamente por las autoridades, pero que él optó por abandonar el lugar, el candidato del correísmo asegura que los hechos ocurrieron de forma distinta.

"No es cierto lo de la gorra y mascarilla. El momento de presentarme me quite la mascarilla, a pesar de que el que me atendía seguía puesta su mascarilla. Eso se puede ver si dan vuelta la cámara", comentó Borja y también respondió al abandono de su cédula en el punto migratorio.

Pese a que el Gobierno se ha limitado a indicar que Borja dejó su cédula en el punto migratorio del Puente Internacional Rumichaca, el candidato a vicepresidente del correísmo señala que "yo dejé mis documentos cuando la persona de migración salió con la policía. Lo cual evidentemente era un atropello peligroso y más en estado de excepción".

Aunque en entrevista con TC Televisión el ministro del Interior, John Reimberg, puso en duda si Borja cruzó o no de forma regular la frontera, Diego Borja indicó a este Diario que, si bien es cierto que dejó su cédula, él portaba su pasaporte y lo utilizó para cruzar.

El pasaporte de Diego Borja registra el ingreso regular a Colombia, el 16 de abril de 2025. CORTESIA

"Aún no decido el siguiente paso", dice Borja sobre su regreso a Ecuador

Pese al impasse que sufrió en la frontera, Borja confirmó estar en Colombia, aunque se "arruinó la primera parte de nuestras vacaciones de feriado". Sin embargo, dice aún no tener claro su regreso a Ecuador ante la supuesta persecución emprendida por el gobierno del presidente Daniel Noboa.

"Estoy en Colombia, de vacaciones por el feriado, como estaba previsto. Pero aún no decido el siguiente paso, después de la arremetida que ha hecho el gobierno en mi contra", comentó y también respondió por el ofrecimiento de asilo político del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Aunque agradeció el gesto del presidente colombiano, Borja dijo que quiere "pensar que vivimos en un estado de derecho donde se respeta la ley, pero los hechos muestran otra cosa. Yo aún tengo inmunidad y no tengo ninguna orden de no salida del país, ni tampoco ningún proceso en mi contra y sin embargo he sido objeto de persecución. Por lo tanto, no siento la necesidad de pedir asilo".

"Por ahora estoy pasando el feriado. Las decisiones futuras dependen de la forma que vaya tomando el autoritarismo de Noboa. La propia foto que envía el gobierno es muestra de esa persecución. Si es ilegal llevar mascarilla por qué el funcionario de migración la usaba. Yo me la saqué, el no", señaló.

