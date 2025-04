¿Quién es Diego Borja y por qué es clave en recientes roces entre Colombia y Ecuador?

El quiteño Diego Borja Cornejo, quien en mayo cumplirá 61 años, es un economista, que volvió a la escena pública en junio del 2024. Entonces, el expresidente Rafael Correa difundió un listado con sus precandidatos presidenciales: Paola Pabón, Luisa González, Gustavo Jalkh y Augusto Verduga. En ella, Borja no figuraba, pero él decía que en marzo, Pierina Correa había lanzado su nombre. Finalmente, el 12 de agosto fue presentado como binomio de Luisa González.

¿Qué pasa con Diego Borja?

La mañana del jueves 17 de abril de este 2025, Diego Borja, exvicepresidenciable de la Revolución Ciudadana, respondió a una pregunta de EXPRESO. ¿Permanecerá en Colombia o volverá a Ecuador? "Por el momento estoy en Colombia por el feriado. Aún no tomo una decisión sobre lo posterior".

Además, Diego Borja compartió un audio, en el que se dirige a la militancia de la Revolución Ciudadana y a quienes se han solidarizado con él. Esto luego de que el 15 de abril denunció que. "fue objeto de una acción arbitraria por parte de funcionarios migratorios ecuatorianos en el Puente Internacional de Rumichaca, mientras registrábamos nuestra salida del Ecuador".

Borja sostuvo que intentaron arrestarlo ilegalmente y en defensa de su libertad y su derecho no les dio esa posibilidad.

COMUNICADO AL PAÍS.



En un hecho tan insólito como ilegal, el día de hoy fui objeto de una acción arbitraria por parte de funcionarios migratorios ecuatorianos en el Puente Internacional de Rumichaca, mientras registrábamos nuestra salida del Ecuador para luego proceder con el… — Diego Borja Cornejo (@DiegoBorjaPC) April 16, 2025

En el audio, Borja señala que él y su esposa "se encuentran a buen recaudo con el apoyo del Gobierno del compañero Gustavo Petro".

También en el audio, el economista Borja hace un recuento de lo ocurrido en la campaña. "EL gobierno de (Daniel) Noboa se configura como un gobierno ilegítimo y autoritario porque durante el proceso electoral violó la norma electoral". Recordó que, "jamás pidió licencia, nunca atendió a los requerimientos de la justicia electoral, la burló, superó el gasto usando recursos del Estado, compró consciencias con el uso de bonos, nombró una vicepresidencia por decreto, desconoció a su legítima vicepresidencia y expidió un estado de excepción, en vísperas de elecciones".

¿Cuál es el papel de Colombia?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no reconoce aún el resultado de las elecciones del domingo 13 de abril del 2025, en las que según el CNE, Daniel Noboa, ganó. "Quiero la mejor de las relaciones diplomáticas con nuestros vecinos de la antigua Gran Colombia. Del presidente Noboa tengo buenos recuerdos y amistad. No interferí para nada en el proceso electoral y conservé mi neutralidad". Sin embargo, dijo que al igual que pidió en el caso venezolano, todo debe aclararse, para no equivocarse.

¿Qué dice en torno al fraude, del que habla la RC?

Desde Colombia, Diego Borja afirma que con esos antecedentes quedan dudas sobre la votación alcanzada por Daniel Noboa, quien superó por más de 12 puntos porcentuales, más de un millón de votos, a la Revolución Ciudadana, según los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

"Como especialista en estadística puedo decir que no existe correspondencia entre lo que decían las encuestas y trackings electorales y el 13 de abril, no existió ningún shock que cambiara la tendencia, por la que teníamos 2 y 2.9 puntos sobre el binomio de Noboa. No hubo nada extraordinario para que se produzca una modificación tan dramática en la intención del voto", dice Borja y adelantó que seguramente las encuestas post electorales que están por salir, mostrarán cuáles fueron las tendencias posteriores, las encuestas post mortem aparecerá el resultado de encuesta similar al de votación.

Más datos sobre quién es Diego Borja

El binomio de Luisa González, de la RC, Diego Borja, fue ministro de Economía y Finanzas del Gobierno de Alfredo Palacio, entre el 29 de diciembre de 2005 y el 7 de julio de 2006. Además, en el 2007 fue elegido asambleísta constituyente por Poder Ciudadano y la Izquierda Democrática.

Del 23 de diciembre de 2008 al 5 de abril de 2010, Diego Borja fue ministro Coordinador de la Política Económica, en el Gobierno de Rafael Correa. Fue presidente del Directorio del Banco Central.

Borja estudió en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en donde fue presidente de la Federación de Estudiantes, de 1988 a 1989. En 1992 estudió en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), en donde estudió Rafael Correa.

En la campaña electoral, Borja se defendió de acusaciones del presidente Daniel Noboa en torno a que Petroecuador había pagado más de 5 millones de dólares a un fideicomiso administrado por Borja. Él lo rechazó.

Ni Noboa @DanielNoboaOk ni ADN saben escribir ni saben leer.



Revisen en SERCOP y en la Superintendencia de Compañías y verificarán lo que ya conocen: no soy accionista de empresa alguna que sea contratista del Estado.



Dejen de mentir. pic.twitter.com/gSJBteL2NC — Diego Borja Cornejo (@DiegoBorjaPC) January 11, 2025

