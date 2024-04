Diana Salazar: una de las personas más influyentes de 2024, según la revista Times

Como una persona con uno de los trabajos "más duros y peligrosos" del hemisferio occidental, califica la revista Times al perfil de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien ya cursa su último año de funciones en el Ministerio Público.

Vista como una funcionaria que "encabeza el esfuerzo para evitar que narcotraficantes violentos y bien conectados arruinen su amado país (Ecuador)", Salazar es la mujer más joven y la primera mujer afro en ocupar el cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE), reseña Times.

La semblanza de Times sobre Salazar destaca la peligrosidad de su cargo, ya que "ella y su familia han sido objeto de una serie de amenazas, que se han vuelto creíbles gracias a pandillas que tienen un historial de atacar con armas a quienes los apuntó con la ley".

Además, se hace hincapié en que su trabajo es atravesado por la desconfianza en las instituciones públicas, muchas de las cuales ha observado, como muestran los recientes casos Metástasis y Purga. "Se ha ganado el respeto y el apoyo de una población desesperada por la calma y la seguridad", destaca la revista Times sobre el perfil de la fiscal Diana Salazar.

Diana Salazar, un perfil fuerte que aún no se proyecta a la papeleta

En febrero de 2024, mientras rondaban los rumores de una posible candidatura para las elecciones de 2025, la fiscal Diana Salazar dilucidó su futuro.

"No me interesa la candidatura (para 2025). Yo necesito terminar este trabajo (como fiscal general)", dijo Salazar en entrevista concedida a Ecuavisa. Sin embargo, dejó la posibilidad de que exista una candidatura para las presidenciales de 2029.

"Tenemos que vivir al día. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. No sé lo que me depare", respondió Salazar al ser consultada por su proyección política para los próximos años.

Antes de asumir la Fiscalía General del Estado en 2019, Diana Salazar fue directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). Fue designada fiscal por el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) presidido por Julio César Trujillo (+).

Los casos Odebrecht y Sobornos, que culminaron determinando la culpabilidad por corrupción de Rafael Correa y Jorge Glas, son algunos de los procesos de connotación que ha seguido su periodo. Otros son los casos Las Torres, Isspol, Metástasis, Purga, Plaga, entre otros.

