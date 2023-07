Tras semanas de insistencia, Diana Jácome, candidata a la Vicepresidencia de la República por la Alianza Por Un Ecuador Sin Miedo y fórmula de Jan Topic, abre un espacio en su agenda para conversar con Diario EXPRESO sobre sus antecedentes con el correísmo, posturas y rol que tendría de llegar al Palacio de Carondelet.

¿Es una excorreísta?

Me considero una ‘ecuatorianista’. Quiero dejarlo claro, todos aquellos que salimos de la universidad en 2008 tuvimos la oportunidad de trabajar en diferentes espacios. No es ningún pecado haber trabajado en diferentes gobiernos...

Entonces, ¿cómo entender que el expresidente Correa la trate como una exaliada en redes sociales? ¿Estrategia?

Nunca fui ministra ni mano derecha del expresidente Rafael Correa... Ya basta de odios, de rencores y de venganzas. Como dijo Jan Topic, le vamos a devolver la esperanza a los ecuatorianos, incluso para los de la Revolución Ciudadana (...).

Correa es el líder del movimiento político, ¿se puede conversar con sentenciados por corrupción?

La gente que nos rodea tiene que ser honesta, capaz y responsable. No dialogamos con personas que vengan a intentar manipular o desequilibrar la armonía que tenemos...

¿No dialogarán con Correa?

Podemos tener apertura, pero no vamos a transar. Los valores, nuestros principios, no son negociables. Ecuador necesita transparencia. Aquí no hay espacio para la corrupción, duela a quien le duela.

Por otro lado, solo hay una candidata a la Presidencia (Luisa González), ¿cree que los binomios paritarios terminarán siendo solo un requisito?

Las mujeres tenemos las mismas capacidades que los hombres, no hay ninguna limitante. Quiero dar el ejemplo y abrir espacios para que otras mujeres participen en política...

¿Para participar, analizó los antecedentes de violencia familiar y su relación con el caso Odebrecht de Topic?

Estos temas ya deben pasar, podemos hacer más que criticar. Dentro de la familia puede haber roces, lo importante es que ahora se llevan bien e incluso (el hermano de Topic) le da consejos para la campaña.

¿Y el caso Odebrecht?

La cooperación internacional ya ha mencionado que no hay ninguna evidencia que pueda determinar responsabilidad. Las autoridades harán lo suyo. Estoy con un hombre honesto, con experiencia y empatía.

¿Qué función tendrá usted en su eventual gobierno?

Estaré a cargo del eje social.

En ese rubro, ¿qué acciones emergentes prevén para enfrentar la llegada de El Niño?

Abastecimiento de medicinas y vacunas; coordinación con los GAD y Obras Públicas para el mantenimiento de la red vial; abastecimiento de productos; reprogramación de créditos para agricultores; dotación de médicos en las zonas afectadas y de tablets para que los niños sigan sus estudios...

Su binomio se caracteriza por ponerle cifras a sus planes, ¿cuánto presupuesto destinarán a estas acciones?

Ahora no puedo dar una cifra exacta. Tenemos que ponerlo en ejecución cuando ya estemos en la Presidencia. Hay que coordinar con el resto de carteras de Estado. El presupuesto sí existe, solo hay que hacer un uso eficiente para que llegue a las personas que lo necesitan.

¿Cómo prevén que será su relación con el Legislativo?

Esperamos que nuestros candidatos de la coalición lleguen a la Asamblea Nacional y tener una mayoría, pero en los 16 meses de gobierno nos vamos a concentrar en nuestras atribuciones como Función Ejecutiva. No podemos regresar a los conflictos entre funciones.

No hay ninguna evidencia que pueda determinar la responsabilidad de Jan Topic. Estoy con un hombre honesto y empático.

Se conoció el tercer producto del caso Gabela, ¿qué espera que suceda con esto?

Espero que se llegue hasta las últimas consecuencias.

¿Es provida?

No quiero decir si estoy a favor o no del aborto. Hoy, me debo a los ecuatorianos y seré respetuosa con lo que dicte la norma y con nuestras mujeres.

¿Cómo prevén combatir la corrupción hospitalaria?

En dos o tres meses, implementaremos un sistema de trazabilidad para controlar el inventario de medicinas. También revisaremos contratos.

¿Cómo votará en la consulta popular del Yasuní?

Seremos respetuosos de la voluntad popular.

¿Su participación será debut y despedida en la política?

Estaré donde se me necesite, sea dentro o no de la política.