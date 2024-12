Día de las Personas con Discapacidad: ¿Qué está fallando en la inclusión educativa?

Doménica, de 10 años, acude al Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir, para niños con síndrome de Down, de la Fundación Reina de Quito.

En el mundo, cada 3 de diciembre se recuerda el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Pero más que saludos conmemorativos, Marlene Vivas, madre de una niña con síndrome de Down, quiere que las autoridades hagan algo para que no les sigan cerrando las puertas a sus hijos.

La quiteña Doménica Morales tiene 10 años, los cumplió el 8 de agosto de este 2024. Es la segunda hija del hogar conformado por Marlene y Kléber. Nació con síndrome de Down, una alteración genética, que produce una copia extra del cromosoma 21 y no solo dos.

¿Cómo ha sido el desarrollo de la niña?

Desde que tenía 2 meses de edad, los padres de Doménica la llevaron al Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir, de la Fundación Reina de Quito (norte de la capital). Es un sitio especializado en chicos con síndrome de Down, en donde buscan darles herramientas tanto a los estudiantes como a los padres, para que alcancen el objetivo de incluirse en planteles regulares (en donde está el resto de chicos).

¿Por qué la madre de Doménica pide más apoyo a la inclusión?

Este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Marlene Vivas aseguró que la inclusión educativa, de la que se habla en la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe y en la Ley Orgánica de Discapacidad no se garantiza en la práctica.

"Me gustaría que las autoridades y las instituciones educativas se muestren más abiertas para recibir a nuestros hijos, que son muy brillantes, no como los niños regulares, pero tienen capacidades y les cierran las puertas".

Vivas contó su experiencia. Su hija, durante la pandemia, se conectó a clases virtuales en primero y segundo de básica. Pero de febrero a junio del 2022, cuando se retomaron las clases presenciales, a ella, como madre de Doménica, le exigieron a acudir todos los días a clases, como una alumna más. Y en el tercero de básica, en septiembre de ese año, luego de 15 días de clases le dijeron que ya no podían recibir más a su hija.

Esta madre aún llora, cuando recuerda que para dar con ese plantel, con su esposo e hija recorrieron alrededor de 20 escuelas, en busca de un cupo para su hija con síndrome de Down. Señala que en las instituciones pusieron muchos "pretextos", también les dijeron que no tenían a un profesor sombra, para que estuviera al pendiente de su hija e incluso para que la acompañara al sanitario, sin siquiera consultarles si eso era necesario.

Pero una vez que quedaron fuera de ese plantel, buscaron y encontraron la institución educativa Kyryos. Son siete niños en el cuarto de básica y otra de las estudiantes tiene también una discapacidad. No ha sentido discriminación de ningún tipo en ese centro, en los recreos todos comparten juntos; también en los programas festivos.

¿Cuántos estudiantes con discapacidad se registran?

En Ecuador, según datos del Ministerio de Educación, hay 50.676 estudiantes con discapacidad, que acuden a 7.822 instituciones educativas en todo el país, tanto en lo público como en lo privado.

Además se señala que cuentan con 580 profesores de Apoyo a la Inclusión en los planteles, que ofrecen acompañamiento directo a los estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas a la discapacidad.

El Ministerio ha indicado que más de 103 mil docentes ya han completado los cursos gratuitos Atención a la Diversidad, así como las Estrategias de Atención Educativa para estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas o no a la discapacidad. Esos cursos son parte de Me Capacito.

¿Qué es el Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir?

Sonia Hinostroza es la directora operativa del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir, para niños con síndrome de Down, de la Fundación Reina de Quito. Al momento están registrados 70 niños, desde bebés hasta los 18 años. Son parte de terapias grupales, según el nivel de desarrollo.

La prioridad del centro es recibir a niños que tienen desde un mes de nacidos hasta los dos años y medio. Esto porque tienen dos programas de atención: temprana, hasta los cinco años, tiempo en el que se busca prepararlos con terapias de lenguajes, físicas y más para la inclusión en la educación regular.

El Centro, con sus especialistas, trabaja con los niños en terapias. Además organizan talleres para los profesores de los planteles regulares, a los que asisten sus chicos. Y hacen visitas periódicas, con el objetivo de evitar la deserción escolar.

Por ejemplo, Doménica Morales acude al centro, las tardes de los martes y jueves. Reciben dos horas de terapia ocupacional, refuerzo de matemática y lenguaje. "Va súper bien mi nena, recién está empezando a leer. Ya escribe. Habla claramente. Cuando la gente la escucha se acerca y me pregunta cómo se logró y les contamos del centro, al que asiste desde los 2 meses de nacida".

"Nuestros niños no van a la par del resto en las aulas regulares. Pero aprenden a sumar, restar, multiplicar y dividir. No les regalan el pase de año, hay adaptaciones curriculares y exámenes diferenciados, pero se gradúan. Ya tenemos dos promociones, con seis bachilleres. No hemos logrado apertura de institutos superiores, para que puedan continuar sus estudios", relata Sonia Hinostroza.

"En Ecuador es complicado, no es como en Argentina o en España. Pero los padres deben seguir luchando, para que no arrinconen a sus hijos. Hay que buscar los espacios en los planteles regulares, es difícil, pero no creemos en la inclusión para recreos o paseos".

En Aprendiendo a Vivir les repiten que: "De las familias depende el 80% del desarrollo de los chicos y el 20%, del centro terapéutico. Cuando llegan con los bebés trabajamos con los padres en la aceptación; trabajamos la parte psicológica en talleres y en terapia individual, ya que estos padres y madres viven un duelo. La formación sigue porque crecen y abordamos los temas de sexualidad, todo con las familias. La inclusión no solo es en lo educativo, va hacia lo laboral".

