¿Qué tal aprender matemáticas, lengua y también habilidades socioemocionales?

Aunque, por años, en la escuela y el colegio se le ha dado más importancia a la matemática o a otras materias, hoy se habla de la necesidad de aprender habilidades socioemocionales. ¿Qué eso?

Se trata del conjunto de capacidades que las personas pueden desarrollar a lo largo de la vida y que determinan su aptitud para conectar y comprender las propias emociones, pensamientos y conductas. También para vincularse y comprender las emociones, pensamientos y conductas de los otros; y desenvolverse en un determinado contexto.

Eso se explica en el manual denominado Aportes para la enseñanza de habilidades socioemocionales, presentado este martes 9 de julio del 2024, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (Unesco).

Carlos Henríquez participó del encuentro telemático, ya que fue coordinador general del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019). Los resultados fueron insumos para la herramienta que se presentó y que esperan guíe a los profesores.

¿Qué les preguntaron a los estudiantes?

En el ERCE 2019, a los estudiantes de séptimo de básica de 19 países, entre ellos Ecuador, se les preguntó sobre empatía, apertura a la diversidad y autorregulación escolar.

Por ejemplo, se buscó conocer su nivel de empatía preguntándoles:

-Me pone triste cuando un compañero no tiene a nadie con quién jugar.

Podían responder: Nunca o casi nunca, a veces, varias veces, siempre o casi siempre.

También les preguntaron:

- Si a tu curso llegaran estudiantes que vienen de otro país, ¿cómo te sentirías?

- Me desagradaría mucho, me desagradaría poco, me agradaría un poco y me agradaría mucho.

Otra pregunta fue:

-¿Sigo las normas y reglas de la clase?

Nunca o casi nunca, a veces, varias veces, siempre o casi siempre.

¿Qué rol tienen los profesores?

Liliana Morawietz, de la Universidad de Chile, fue parte del equipo que elaboró los Aportes para la enseñanza de habilidades socioemocionales. Ella explicó que si bien las habilidades socioemocionales se desarrollan en el hogar, a lo largo de la vida, también se pueden enseñar y aprender. Por eso, recalcó que los profesores tienen un rol relevante.

"Los docentes son clave en el aprendizaje implícito. Son el principal vínculo adulto, figuras de apoyo secundario, que brindan a los niños y adolescentes seguridad y confianza en un espacio distinto al hogar. A quienes no han tenido relaciones seguras o respetuosas en sus familias, una relación de apego seguro y respeto en la escuela les ayuda", comentó.

También Liliana Morawietz dijo que para que las interacciones en las escuelas constituyan experiencias de aprendizaje que contribuyan en la formación de la ciudadanía mundial, empatía y apertura a la diversidad, es preciso que sean diseñadas, planificadas e implementadas cuidadosamente.

Con esta iniciativa, dijo Morawietz, buscan dar a los profesores una herramienta para abordar las habilidades socioemocionales desde el lenguaje de la enseñanza y aprendizaje. "A veces pensamos que tiene que ver con el desarrollo individual de cada estudiante, como algo más biológico y psicológico, pero lo queremos abordar desde la lógica de la enseñanza y aprendizaje".

En el texto se señala que la convivencia escolar es la trama de relaciones interpersonales que ocurren en la cotidianeidad de una comunidad escolar. Se trata de relaciones personales y sociales concretas y observables, que se encuentran en un proceso permanente de transacción, negociación de significados y elaboración de soluciones que en el tiempo va creando un sentido de identidad grupal.

"La convivencia escolar es como el telón de fondo de todo lo que ocurre en la escuela y ofrece, a la vez, un marco para las prácticas normativas, disciplinarias y pedagógicas que se dan en comunidad".

Carlos Henríquez, quien participó en el ERCE 2019, en donde ya se evaluaron las habilidades socioemocionales, adelantó que en 2025 se hará una nueva medición. Recordó que hace cinco años, los resultados mostraron que cuando hay mal clima en el aula, es decir bajas habilidades socioemocionales en los estudiantes, también se registran menos oportunidades de aprender.

