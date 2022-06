Los heridos entre manifestantes, policías y militares ya superan los 500 en el día 15 de la movilización indígena que mantiene aún al menos 77 bloqueos en el país. La Policía ha reportado alrededor de 208 uniformados heridos de los cuales una veintena sigue en el hospital y una treintena se recupera en sus domicilios. Los militares reportaron un centenar de heridos y del lado de la Conaie hasta el domingo se reportó cerca de 150.

La Policía registra tres fallecidos en el contexto de la protesta y la Conaie habla de cinco. Según la Policía los dos fallecidos que menciona la agrupación uno fue por muerte natural y el otro fue por precipitación en la noche por evadir la vigilancia policial.

El ministro del Interior, Patricio Carrillo informó este lunes 27 de junio de 2022 que existe una desescalada de la protesta. Explicó que hasta la semana pasada existían al menos 350 cierres viales en todo el país. Lo mismo estaría ocurriendo en cuanto al número de manifestantes. Citó por ejemplo que hasta la semana pasada las jornadas de protesta iniciaban con 8.000 manifestantes y concluían con la presencia de hasta 15.000 por la tarde. Pero, este lunes la protesta empezó con unos 1.500 ciudadanos agrupados en los bloqueos y cierres.

No se puede jugar con la vida de los ecuatorianos. La falta de oxígeno para hospitales en Cuenca es crítica. En Molleturo, el convoy humanitario que iba a Cuenca fue atacado con explosivos. Vándalos!! no pueden poner en riesgo la vida de los ciudadanos. Hago un llamado a la paz. — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) June 26, 2022

Informó que desde el inicio de la acción de los indígenas ya se han presentado al menos 42 denuncias y se presentarán otras por las agresiones sufridas por los uniformados que han resultado afectados por los ataques de los manifestantes. La Policía está alimentando sus denuncias con la información de los dirigentes que en los distintos puntos del país han hecho cierres y bloqueos violentos.

Mencionó que de lo que ha ocurrido en las manifestaciones es la Conaie la responsable y admitió que hay delincuentes que se mezclan, también radicales e ideólogos "que no entienden que los debates no se deben hacer con los métodos irracionales, sino el diálogo. Lamentó que en ese proceso no exista la contraparte sino el afán de querer imponer ideas".