Detienen a sospechoso implicado en la explosión en La Bahía: ¿Quién es?

Las autoridades detuvieron a un individuo para investigaciones luego de una explosión ocurrida el pasado martes 3 de junio en el área comercial de La Bahía, en Guayaquil. Comerciantes del sector han denunciado reiteradas amenazas y extorsiones por parte de grupos criminales.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que el Bloque de Seguridad capturó en Isla Trinitaria a un presunto responsable del atentado, además de incautar el vehículo implicado en la detonación. El detenido será puesto a disposición de la justicia. Se prevén que son tres implicados.

El implicado sería Michael, un joven de 27 años con antecedentes por robo. Hasta el momento, la Policía no ha confirmado si tiene vínculos con algún grupo de delincuencia organizada. Durante su aprehensión, el sujeto no portaba material explosivo. El coronel Víctor Hugo Ordóñez informó que se allanó otro domicilio tras recibir información sobre el paradero del conductor de la motocicleta involucrada, pero no se logró ubicar ni al individuo ni al vehículo.

La explosión causó daños en al menos seis locales comerciales, afectando también estructuras cercanas. Comerciantes han exigido mayor presencia militar en la zona, ante el aumento de amenazas por parte de bandas que exigen pagos a cambio de no atacar.

La explosión causó daños en varios módulos de la Bahía de Guayaquil. Cortesía

¿Quién se hará cargo de la explosión en La Bahía?

Reimberg hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore de forma anónima con información sobre las extorsiones, destacando que los datos han sido clave en investigaciones exitosas. Subrayó la importancia de identificar cuentas bancarias y números telefónicos usados por los extorsionadores.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, anunció que el Municipio asumirá la reparación de los locales afectados y facilitará el acceso a grabaciones de videovigilancia para apoyar las investigaciones.

Cabe recordar que Ecuador se encuentra bajo un estado de “conflicto armado interno” desde enero de 2024, tras la declaración del presidente Daniel Noboa, quien catalogó a las bandas criminales como grupos terroristas para permitir su neutralización por parte de las fuerzas del orden.

