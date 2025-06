John Reimberg: su respuesta al Municipio de Guayaquil y el plan para La Bahía

El ministro del Interior, John Reimberg, abordó la situación de inseguridad en La Bahía de Guayaquil y la estrategia del Gobierno para combatir a las estructuras delincuenciales, al tiempo que cuestionó la postura del Municipio frente a sus responsabilidades en seguridad.

¿Qué avances ha tenido la seguridad tras el atentado en La Bahía?

Durante una entrevista en FMMundo, este jueves 5 de junio, Reimberg se refirió a las acciones tras el reciente atentado explosivo.

"Hay efectivamente una estructura delincuencial que ha trabajado el tema de La Bahía, tenemos identificado qué estructura es", afirmó el ministro. Reveló que ya existe un detenido que parecería estar involucrado y que la investigación continúa para aprehender a otros miembros.

Reimberg enfatizó la importancia de la colaboración ciudadana: "La policía se acerca y lo que hoy va a pedirles es la información... póngala en un papel. No importa que no me vaya a poner la denuncia a la fiscalía, pero yo con eso puedo trabajar". Aseguró que con datos proporcionados por la gente se han dado "grandes golpes".

El titular de la cartera de Estado diferenció entre la contención temporal y la desarticulación de bandas. "Contener es alrededor de La Bahía, ¿cuánto tiempo? Una semana, dos semanas, un mes, cuatro meses, eso es contener. Pero no trabajo en la investigación, no trabajo en dar con el grupo delincuencial... es hacia allá donde tengo que ir, a desarmar la estructura", explicó.

El pasado 4 de junio, la Policía se instaló en la zona donde hubo el atentado en la Bahía para reforzar la seguridad e investigar el caso. CHRISTIAN VINUEZA

¿Qué respondió al Municipio?

Al ser consultado sobre la coordinación con los municipios, y en referencia a declaraciones previas sobre las responsabilidades en mercados como La Bahía, Reimberg criticó la ambigüedad municipal. Señaló: "Primero dicen que van a salir a dar seguridad. Luego que pasa esta cosa (el atentado), dicen que es el Estado que tiene que dar seguridad. Entonces, están en una línea en donde ellos no definen (su postura)".

El ministro fue claro al delimitar roles: "Quien da la seguridad y quien está atendiendo a la ciudadanía es la Policía Nacional y es lo que vamos a continuar haciendo. Lo nuestro no es un negocio. Lo nuestro es servir a los ecuatorianos".

Reimberg también mencionó que la estrategia gubernamental se enfoca en golpear las estructuras económicas de los grupos delincuenciales, como se ha hecho en casos como el de "Alias Fito" y "Los Choneros", advirtiendo que estos esfuerzos continuarán contra todas las organizaciones criminales.

