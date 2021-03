Desconocimiento, una vía que no elude la responsabilidad política

El presidente Lenín Moreno y los principales miembros de su Gabinete han descargado en el exministro de Salud Juan Carlos Zevallos toda la responsabilidad por la supuesta ausencia de un plan de vacunación contra la COVID-19 y el manejo y distribución de las dosis, intentando eludir, en nombre del desconocimiento, la obligación política que, aseguran analistas a este Diario, tiene el primer mandatario sobre este tema.

“Un plan que sí, que nosotros pensábamos que existía porque en más de una ocasión se lo manifestó en los medios de comunicación, pero que seguramente estaba únicamente en la cabeza del señor ministro (Zevallos)”, declaró el martes el presidente Moreno en un evento en Guayaquil.

El analista político Oswaldo Moreno asegura que si bien las políticas de salud se delegan a la cabeza del ministerio, “el no haberlo intuido de alguna forma requiere una explicación. No solo a la opinión pública sino a la nación”.

A decir de Moreno, esta delegación no debe ser una excusa para evitar dar cuentas por lo que hacen o dejan de hacer los secretarios de Estado que el mismo presidente designa. “Por sentido común, el presidente es el responsable político de las acciones de sus ministros. No estamos hablando del tema de un puente o de una carretera, estamos hablando de la salud de la gente. Que no haya un plan estructurado denota una vez más debilidad institucional, una ausencia total del Estado, de la eficiencia que deben tener los sectores estratégicos en un momento tan delicado de la historia como es esta pandemia”.

En un país serio la asamblea ya hubiera llamado al presidente al pleno a explicar esta barbaridad. https://t.co/uMGyUapheq — Oswaldo Moreno Ramírez (@OswaldoMoreno) March 24, 2021

Otro al que se hizo responsable político por los actos de corrupción de sus ministros fue al expresidente Rafael Correa, quien en una entrevista con este Diario a mediados de 2018 dijo que sí, que era responsable “porque era su Gobierno”, aunque aseguraba que no podía saber todo lo que pasaba en él. “Es un absurdo. ¡Cómo uno va a saber todo! En todo caso, sí soy responsable político, porque era mi Gobierno, ministros que yo nombraba. Siempre uno es responsable político cuando pasan estas cosas. Otra cosa es ser culpable judicial”, argumentó.

El asambleísta Ángel Sinmaleza, miembro de la Comisión de Salud del Legislativo, también cree que el presidente Moreno se está escudando en Zevallos (quien ya no está en el país) para eludir su parte de responsabilidad. “No por estar en su fin de gestión puede deslindarse de sus acciones u omisión de sus ministros”.

Wilma Andrade, legisladora reelecta de la Izquierda Democrática, asegura en cambio que, en primera instancia, el único que debe dar cuentas en este caso es el ministro, pues así lo establece la Constitución. Sin embargo, indica, si de esa investigación política se desprenden indicios que apunten hacia arriba, sí debería pedirse cuentas al presidente.

“Si del proceso en la Asamblea se derivara una irresponsabilidad o una responsabilidad superior o determinada por una disposición del primer mandatario en contrario de lo que establece la Ley Orgánica de la Salud, pues entonces ahí habría una responsabilidad”.

La legisladora Cristina Reyes pidió al presidente de la Asamblea, César Litardo, que incluya del orden del día de la sesión de este 25 de marzo la solicitud de comparecencia del presidente Lenín Moreno y del actual ministro, Mauro Falconí, para que "expliquen la injustificable falta de un plan de vacunación".