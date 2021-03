Martínez sobre la vacunación de ministros: "El grave error de esta situación ha sido ocultarlo"

El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, ha admitido en una entrevista este 24 de marzo con La Posta que "el grave error" de la vacunación de los otros secretarios de Estado "fue haberlo ocultado", pero reitera que "no ha sido plan del Gobierno" hacer inoculaciones VIP.

"El grave error de esta situación fue haberlo ocultado, y eso no debió haber sido en ningún momento ningún tipo de misterio, que se vacunen ministros que tienen 65 años o más. No debe ser ninguna sorpresa que se vacune el entorno regular del presidente. Eso es lo correcto, es lo normal, porque si usted se pone a pensar el presidente es una persona con doble vulnerabilidad...", mencionó Martínez.

Sin embargo, desmarca al Gobierno de la responsabilidad de otros vacunados VIP, como los periodistas, rectores, tiktokers y otros que se han hecho virales en las últimas semanas. "Nunca ha estado en el plan vacunar al señor Oquendo, vacunar a otras personas, eso no es plan del Gobierno nacional. Ellos responderán en Fiscalía quién los llamó, quien les pidió que asistan a tal lugar para que les pongan la vacuna. Hay que poner las responsabilidades donde se merecen estar", dijo.

"Las decisiones que él (el exministro Juan Carlos Zevallos) haya tomado con respecto al plan de vacunación son responsabilidad de él, creo que hemos manifestado claramente que no es parte del plan del gobierno vacunar VIP", reiteró.

Con respecto a las palabras del presidente y del actual ministro de Salud, Mauro Falconí, sobre el plan de vacunación, Martínez matizó que no es que no existiera un documento rector, sino que este era general y "no estaba detallado a un nivel de ejecución que es obviamente lo que se espera para hacer todo con más precisión".

"El ministro Zevallos delineó unos conceptos generales, unos lineamientos generales de la vacunación que difícilmente podían llamarse un plan específico con todos los detalles. Él había manifestado algunos lineamientos que están colgados en la página web, lineamientos que él mismo esbozó del proceso de vacunación", concluyó.