El desconocimiento de la Ley Legislativa se mantiene entre candidatos a la Asamblea

Varios de los candidatos a la Asamblea Nacional que han sido entrevistados por este Diario han expresado que buscan diferenciarse de anteriores legisladores, pero su interés por evidenciar lo preparados que están es nulo o casi nulo.

Desde julio, EXPRESO viene realizando una serie de entrevistas sobre nociones básicas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que deben conocer quienes vayan a la Asamblea. Algunos se excusan con el argumento de que no han desempeñado antes el cargo, de ahí su desconocimiento. Raimundo Arpi, aspirante a la Asamblea por Centro Democrático, dijo que lo hará si es que gana los comicios, ya que “si es que Dios no lo permite, no me voy a estar preocupando de ver todos los artículos y de cómo funcionan”.

A diferencia de Arpi, Maitte Palacios, también candidata por Centro Democrático, manifestó que no conocía todas las respuestas de las preguntas que se le plantearon, pero “me he estado instruyendo en las funciones que cumpliré como asambleísta”, porque considera que debe ir con un conocimiento previo.

Para Edison Carrillo, postulante por el movimiento Amigo, las organizaciones deben capacitarlos sobre la normativa. Caso contrario, llegarían con un conocimiento empírico sobre la Función Legislativa.

Es candidato por Azuay a la Asamblea Nacional, por Centro Democrático. cortesía

RAIMUNDO ARPI: “Como si estuviese en la Asamblea”

Cuencano. Economista, graduado en la Universidad Católica de Cuenca, en 2002. Candidato por Azuay a la Asamblea Nacional, por Centro Democrático.

¿En qué formas de votación no puede argumentar su motivación en el Pleno?

(…) Sabemos que vamos a luchar en la Asamblea (…) y hay que hacer cabildeo con los compañeros asambleístas…

Resp.: En la de forma ordinaria y nominativa (Art. 142).

¿En qué momento podrá solicitar la comprobación o rectificación de la votación?

Las preguntas van a ser como nosotros hemos visto en la televisión: las votaciones, las conversaciones, el sí...

Resp.: Inmediatamente después de proclamado el resultado (Art. 146).

Si falta injustificadamente más de cinco días a la Asamblea, ¿qué tipo de falta administrativa es?

Muy crítico, porque muchos asambleístas no van a la Asamblea. Sabemos que van un día a la semana (…).

Resp.: Falta administrativa grave (Art. 170).

¿Cuál es la sanción para la falta administrativa grave?

La suspensión del ejercicio, dejar de ser asambleísta.

Resp.: La suspensión, sin remuneración, de 9 a 30 días (Art. 170).

¿Cuántos asambleístas se eligen por circunscripción nacional?

Por número de habitantes.

Resp.: 15 (Art. 4).

¿Cuántos días después de haberse proclamado los resultados de los actuales comicios, se posesionará el o la jefa de Estado?

90 días.

Resp.: 15 días después (Art. 32).

¿Cuándo no podría retirar un proyecto de ley?

Cuando se encuentre dentro de la comisión y todavía se encuentre para ser aprobado.

Resp.: Si se ha aprobado el informe en primer debate (Art. 58.2).

Es candidata por Los Ríos a la Asamblea Nacional, por el movimiento Centro Democrático. CORTESÍA

MAITTE PALACIOS: “No puedo anticipar mi criterio”

Oriunda de Ventanas. Licenciada en Ciencias Empresariales, de la Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo, en 2022. Candidata por Los Ríos a la Asamblea Nacional, por Centro Democrático

¿En qué formas de votación no puede argumentar su motivación en el Pleno?

No puedo anticipar mi criterio, estaría prevaricando (al) decir sí o no...

Resp.: En la de forma ordinaria y nominativa (Art. 142).

¿En qué momento podrá solicitar la comprobación o rectificación de la votación?

Después de la primera votación.

Resp.: Inmediatamente después de proclamado el resultado (Art. 146).

Si falta injustificadamente más de cinco días a la Asamblea, ¿qué tipo de falta administrativa es?

Es una amonestación.

Resp.: Falta administrativa grave (Art. 170).

¿Cuál es la sanción para la falta administrativa grave?

Suspensión con remuneración, de 8 a 12 días.

Resp.: La suspensión, sin remuneración, de 9 a 30 días (Art. 170).

¿Cuántos asambleístas se eligen por circunscripción nacional?

15 asambleístas.

¿Cuántos días después de haberse proclamado los resultados de los actuales comicios, se posesionará el o la jefa de Estado?

15 días.

¿Cuándo no podría retirar un proyecto de ley?

Cuando ya se encuentre publicado.

Resp.: Si se ha aprobado el informe en primer debate (Art. 58.2).

¿Qué opina de quienes van al Pleno y leen mal?

Es un poco de nerviosismo, a veces, es difícil estar parados delante de muchas personas. Ante esto debe haber preparación en cuanto a cómo hablar.

Es candidato por Pichincha para la Asamblea Nacional, por movimiento Amigo. CORTESÍA

EDISON CARRILLO: “¡Cero de una!”

Oriundo de Quito. Especialista en Derecho, graduado en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, en 2021. Candidato por Pichincha para la Asamblea Nacional, por movimiento Amigo

¿En qué forma de votación no puede argumentar su motivación en el Pleno?

En la abstención.

Resp.: En la de forma ordinaria y nominativa (Art. 142).

¿En qué momento podrá solicitar la comprobación o rectificación de la votación?

Cuando se solicita nuevamente la reconsideración.

Resp.: Inmediatamente después de proclamado el resultado (Art. 146).

Si falta injustificadamente más de cinco días a la Asamblea, ¿qué tipo de falta administrativa es?

Desconozco.

Resp.: Falta administrativa grave (Art. 170).

¿Cuál es la sanción para la falta administrativa grave?

Destitución.

Resp.: La suspensión, sin remuneración, de 9 a 30 días (Art. 170).

¿Cuántos asambleístas se eligen por circunscripción nacional?

17.

Resp.: 15 (Art. 4).

¿Cuántos días después de haberse proclamado los resultados de los actuales comicios, se posesionará el o la jefa de Estado?

Normalmente a los 30 días.

Resp.: 15 días después (Art. 32).

¿Cuándo no podría retirar un proyecto de ley?

Cuando haya pasado a segundo debate.

Resp.: Si se ha aprobado el informe en primer debate (Art. 58.2).

¿Qué opina de quienes van al Pleno y leen mal?

Los que van al Pleno y leen mal no sirven ni para leer (se ríe). Ahí existe una falta de preparación y, a su vez, de responsabilidad, al no estar conscientes de la labor que vamos a realizar.

Es candidato nacional a la Asamblea por el Partido Social Cristiano. cortesía

GABRIEL GALÁN: “No es que me la quiera sacar”

Oriundo de Quito. Magíster en Derecho Civil y Procesal Civil, graduado en la Universidad Técnica Particular de Loja, en 2015. Candidato Nacional a la Asamblea por el Partido Social Cristiano

¿En qué forma de votación no puede argumentar su motivación en el Pleno?

Si coges la Ley Orgánica de la Función Legislativa, claro; pero en principio no puedes restringirte a motivaciones, porque tienes que anclar la motivación a determinados procedimientos (…).

Resp.: En la de forma ordinaria y nominativa (Art. 142).

¿En qué momento podrá solicitar la comprobación o rectificación de la votación?

Inmediatamente.

Si falta injustificadamente más de cinco días a la Asamblea, ¿qué tipo de falta administrativa es?

Falta administrativa grave.

¿Cuál es la sanción para una falta administrativa grave?

La suspensión, sin remuneración, de 9 a 30 días.

¿Cuántos asambleístas se eligen por circunscripción nacional?

15.

¿Cuántos días después de haberse proclamado los resultados de los actuales comicios, se posesionará el o la jefa de Estado?

Si hay dos vueltas, el presidente se posesionará en noviembre, pero no me acuerdo los días exactos.

Resp.: 15 días después (Art. 32).

¿Cuándo no podría retirar un proyecto de ley?

En principio se puede retirar siempre y cuando no haya sido aprobado el informe en primer debate.

¿Qué opina de quienes van al Pleno y leen mal?

Personalmente creo que es gente ignorante. Lo que se ha llegado a ver en la Asamblea, porque es notorio, es que ellos no lo preparan y por eso no entienden lo que están leyendo.