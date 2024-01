No se descarta la construcción de una tercera megacárcel de máxima seguridad

El presidente de la República, llegó al mediodía a la Gobernación del Guayas, en donde se desarrollaba desde las 10:30 la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado.

Daniel Noboa estará en la investidura de Arévalo de León en Guatemala Leer más

Antes de ingresar a la reunión de carácter reservado, la ministra de Gobierno y encargada del ministerio del Interior, Mónica Palencia informó que se está tratando de conseguir financiamiento para una tercera prisión de máxima seguridad.

Esta infraestructura es adicional a las dos ya anunciadas por el jefe de estado, Daniel Noboa: En Santa Elena y Pastaza, donde se espera poner la primera piedra en nueve días.

“Hay una ubicación posiblemente, pero no pierdo las esperanzas de que se consiga el financiamiento, tendría que definirse el sitio” apuntó.

Realidad. Palencia enfatizó que busca financiamiento no solo para la creación de cárceles sino para el resto de planes de seguridad.



En relación a la disminución de muertes violentas justificó que el gobierno recibió a un país con una proyección de 9.000 asesinatos para el cierre del 2023 y consideró “ganancia” llegar a más de 7.600 casos.

Uso de rejas en Guayaquil: los requisitos que vigilará la ordenanza recién aprobada Leer más

“No voy a poder dejar que no vean las muertes de un día para otro... En un mes bajamos de 95.8 homicidios diarios a 22. y tanto, no quiero decir cifras exactas porque después me dirá un candidato dueño de empresas de seguridad para darnos clases. Sé lo que tengo que hacer”.

La funcionaria defendió una vez más a la Policía Nacional y fue enfática en iniciar procesos legales contra quienes hablen mal de la institución. La misma que ha sido señalada en los últimos años por el proceder de diferentes uniformados en varios delitos.

Me he comprometido con que la institución policial se la respeta o se la respeta. Iniciaré juicios de daño moral contra quien siga hablando mal de la Policía Nacional vamos con todo a rescatar el buen nombre de nuestra Policía Nacional, vamos a cuidar a nuestros cuidadores

Añadió que para ello trabajaban en darle unas mejores condiciones laborales a los uniformados pero reconoció que existe un problema estructural de liquidez y que no es “que no solo es que no hay dinero para chalecos antibalas; no hay dinero para muchas cosas”.

Nuevas cárceles en Ecuador: tiempo de construcción, ubicación y modelos Leer más

Además, aunque no precisó cuales, resaltó que hay proyectos de inversión que no están siendo pagados. Que están frente a recursos inexistentes, y que existe un fenómeno al que denominó Mickey Mouse.

“Eso significa que pongo aquí un número donde lo necesito pero cuando voy a decir tú me tienes guardado tanto ¿Donde está ese tanto? Esa es la clara realidad... Si a mí me dicen que tienen $ 5 guardados para chalecos, los $ 5 los quiero en banca, reales, los quiero en bienes que pueda liquidar, no los quiero en sueños”.

Le puede interesar también: Caso Metástasis: La política, un terreno fácil y al alcance del narcotráfico

Para acceder a contenido de calidad sin límites, ingrese al siguiente ENLACE.