El gobierno nacional y la dirigencia indígena cierran hasta ahora dos mesas técnicas de las cuatro previstas cerras hasta este viernes 9 de septiembre. La primera en hacerlo fue la de Energía y Recursos Naturales. En esta mesa trataron seis puntos, en dos de ellos existen temas en desacuerdos.

Ambos grupos coincidieron en reformar varios cuerpos normativos como la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Minería y la Ley Orgánica para la Planificación Integral del Circunscripción Territorial Especial Amazónica, además se acuerda la creación de la Ley Petroecuador pera regular a dicha empresa pública y una normativa de Consulta Previa, Libre e Informada para los futuros proyectos mineros y petroleros.

En ese sentido, por 12 meses entrarán en moratoria (o hasta la que esté la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada) 15 bloques petroleros ubicados en la provincia de Pastaza y Morona Santiago conocidos como Ronda Sur Oriente. Así también hasta que dicha Ley no esté definida no se otorgarán nuevos títulos mineros. Del mismo se acordó crear una normativa en materia de Consulta Ambiental y hasta que se defina no se otorgarán dichas licencias.

El gobierno y la dirigencia indígena trabajaran en siete comisiones técnicas que se derivan de la mesa de Energía y Recursos Naturales que se instalarán desde el próximo 12 de septiembre y en lo medular buscarán crear las reformas normativas y de leyes acordadas.

Por su parte en la Mesa de Control de Precios también se lograron acuerdos en cinco puntos. Leonidas Iza, presidente de la Conaie, dijo que no se aceptó por parte del gobierno la propuesta de fijar precios a 42 productos entre agrícolas e industrializados y dos servicios básicos, o una tabla referencial de precios. Explicó que a cambio desde el ejecutivo se comprometieron a intensificar los controles para evitar la especulación de los precios en productos de primera necesidad.