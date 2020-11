La demora en la inscripción pasa factura a Álvaro Noboa y le aleja de la carrera presidencial

La candidatura a la presidencia del empresario Álvaro Noboa por el movimiento Justicia Social fue desestimada la madrugada de este 12 de noviembre de 2021 por el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los consejeros llegaron a la conclusión de que esta organización política no vio afectados sus derechos de participación y tuvo igual tiempo que las demás para desarrollar democracia interna, la aceptación personalísima de candidaturas y la inscripción de candidatos.

Por eso, el consejero Luis Verdesoto mocionó dejar sin efecto la resolución del CNE del 5 de noviembre que daba nuevos plazos a Justicia Social para que pueda escoger a sus candidatos. De ahí nació la pretensión de Noboa.

“Es así que entre el 9 y 23 de agosto Justicia Social realizó sus procesos de democracia interna y hasta el 3 de septiembre la aceptación personalísima de sus precandidaturas. Incluso, inscribió varias de ellas (excepto en 9 provincias)”, señaló Verdesoto.

Recién el 16 de septiembre el CNE decidió dejar sin efecto el reconocimiento de la vida jurídica de Justicia Social, por recomendación de la Contraloría General, pero esto fue revertido por una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral el 30 de octubre (TCE).

Con estas consideraciones, el CNE decidió que se permita la continuidad de los procesos de inscripción que ya estaba en curso y se de un plazo para completar aquellos en los que ya hubo democracia interna, pero no se dieron los siguientes pasos.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, señaló este 12 de noviembre en entrevista con Teleamazonas que Noboa intentó inscribir su candidatura el 7 de octubre, cuando se vencía el plazo de inscripciones pero no lo logró, pese a haber cumplido el requisito de democracia interna, luego de la renuncia del primer candidato que era Fabricio Correa.

“Pero no cumplió con el procedimiento dentro de los plazos establecidos en el calendario electoral. Aclaro que no estamos obstaculizando de cualquier candidato. Justicia Social jamás tuvo impedimento del CNE para continuar con todos los procesos en igualdad de condiciones. Se les dio asistencia y no se les cerró el sistema”, señaló la funcionaria.

Y agregó: “ En este momento no (tiene la posibilidad de ser candidato), porque respecto a la inscripción de la candidatura de binomio presidencial no subieron la solicitud de inscripción en los plazos y tiempos previstos en el calendario electoral”.

La decisión fue aprobada con los votos de Atamaint, el vicepresidente Enrique Pita y los consejeros Luis Verdesoto y José Cabrera. Esthela Acero se abstuvo de votar al considerar que la sentencia del TCE ordenaba dar nuevos plazos a Justicia Social.

Hasta el momento ni los dirigentes de este movimiento ni las personas cercanas a Noboa se han pronunciado o anunciado qué acciones podrían tomar tras la decisión del CNE.