La demanda de Mario Godoy contra Nubia Vera pasa a la Corte de Pichincha

El juez Giovanny Freire Coloma se inhibió de seguir conociendo la querella interpuesta por el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, en contra de Nubia Vera, la jueza que falló a favor de la vicepresidenta Verónica Abad y la restituyó en su cargo, por el delito de calumnias.

El caso Abad suma piedras a la candidatura de Mario Godoy Leer más

Freire sustenta su decisión en razón del fuero que goza Vera, pues al ser juez de primer nivel de Quito, la competencia para juzgarla cae en la Corte Provincial de Pichincha. Citó el art. 208 numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece: "Se sujetan a fuero de corte provincial, por infracciones cometidas con ocasión del ejercicio de sus atribuciones, los gobernadores, prefectos, alcaldes, los intendentes de Policía, los jueces de los tribunales y juzgados…”.

En su providencia el juez ordenó que, por “principio de celeridad”, se envíen los documentos originales del proceso a la Sala de Sorteos de la Corte Provincial de Pichincha, “a fin de que se realice el trámite correspondiente”.

¿Qué dice la querella de Mario Godoy?

La jueza Nubia Vera hizo pública una denuncia contra el presidente de la Judicatura, Mario Godoy. Ángelo Chamba / Expreso

En su escrito, el presidente de la Judicatura narra cómo, a su criterio, se le endilgó delitos como tráfico de influencias. Su escrito dice: “El día lunes 23 de diciembre de 2024, aproximadamente a las 12:00, la señora Nubia Yineth Vera Cedeño, Jueza de la Unidad Judicial Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la parroquia Mariscal Sucre al finalizar la audiencia dentro del proceso signado con el No.- 17203-2024-05426, puso de manifiesto un sin número de aseveraciones en mi contra y de otros dos servidores judiciales (su asesor Jorge Carrillo y el director de la Judicatura de Pichincha, Henry Gaibor) . Manifestó que fui directamente a visitarla y a amenazarla con destituirla si no fallaba de cierta forma dentro de la causa mencionada, hechos que a decir verdad son totalmente falsos, imputandonos a mi y dos servidores más un supuesto tráfico de influencias, es decir, difamándonos. Acto seguido, el día lunes 23 de diciembre de 2024, al finalizar la audiencia dentro de la causa No.- 17203-2024-05426, la sustanciadora de la causa, Jueza Nubia Yineth Vera Cedeño, manifestó ante los medios de comunicación, una supuesta amenaza realizada por mi para destituirla. Estos hechos, no han sido probados o contrastados de ninguna otra forma, sino solo por aseveraciones realizadas por la jueza, quien a decir de ella, se le entregó un pendrive con una supuesta sentencia. El mero hecho de manifestar que se la intimidó o se le coacciona para interferir en un proceso judicial, me endilga supuestos delitos, tales como el tráfico de influencias tipificado y sancionado en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal, adecuando su conducta a lo determinado en el artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal, esto es el delito de calumnia (....)".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!