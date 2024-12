El caso Abad suma piedras a la candidatura de Mario Godoy

Si Mario Godoy anhelaba que su nombre estuviera en la terna de la que saldría el próximo presidente del Consejo de la Judicatura para el periodo 2025-2031, el camino lo tiene cuesta arriba y lleno de obstáculos.

En menos de una semana, Godoy pasó de estar entre los siete juristas preseleccionados por el presidente encargado de la Corte Nacional, José Suing, a quedarse en la incertidumbre. “Los últimos acontecimientos nos permitirán evaluar el escenario antes de proponer candidatos”, respondió el viernes 27 de diciembre Suing a la pregunta de si aún lo consideraba para el puesto.

No afirma ni niega. En parte, esto se debe a que Suing propuso a los magistrados de la Corte Nacional confeccionar “una terna de consenso”. Pero tras el escándalo que envuelve a Godoy, los mismos jueces conminaron a que este organismo sacara un comunicado en donde básicamente señala dos puntos: que defiende la independencia judicial y que pide una investigación “objetiva”.

El actual presidente de la Judicatura ha sido salpicado por el caso de Verónica Abad. La denuncia de Nubia Vera, la jueza que concedió la acción de protección solicitada por la vicepresidenta de la República y levanta su suspensión, lo coloca a él como el personaje central de una supuesta trama de presiones para que la jueza defendiera el derecho de Carondelet.

Vera ha señalado que Godoy le amenazó con “destruir” su carrera si no fallaba en contra de Abad y hasta afirmó que le dio un ‘pendrive’ con la sentencia escrita. A esto, Godoy ha reaccionado con la presentación de una denuncia por calumnias, una rueda de prensa y boletines para decir que todo lo dicho en su contra es falso y una entrevista en radio para decir lo mismo.

Juristas recuerdan que la polémica alrededor de Godoy no es nueva



Mario Godoy es el presidente del Consejo de la Judicatura. cortesía

Para Santiago Basabe, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, “el nombre del señor Godoy está vetado”. Pero aclara que no es por el escándalo reciente. “Hay que recordar que cuando el señor Godoy fue designado hubo serios reparos de buena parte de la academia y del gremio de abogados. Si a eso se suma lo que ha ocurrido con la jueza Nubia Vera, el que conste en la terna raya en la absoluta desvergüenza, y hay jueces de la Corte Nacional que eso no les importaría nada, pero también hay un grupo de jueces decentes y con principios que no creo que darían su voto para una terna donde esté incluido”.

Aunque Godoy no conste en una terna, Basabe advierte que el escenario “completamente factible” es que él se mantenga en el cargo durante 2025 por argucias y juegos políticos que incluyen, por ejemplo, que el Consejo de Participación Ciudadana demore la selección de los nuevos vocales de la Judicatura.

Jorge Luis Mazón, abogado y profesor universitario, dice que es “improbable” que Godoy vuelva a estar en la terna. Coincide con Basabe en que esto no deriva del escándalo. “¿Yo me preguntaría por qué Suing lo puso en la terna (de 2024)? Mi teoría es que la única forma en la que Suing, que ha sido más un académico, puede permanecer en la presidencia de la Corte es con apoyo político, porque en la Corte operan muchos intereses de diversos partidos”.

Mazón sostiene que Suing ha recibido el respaldo del presidente Daniel Noboa, pues en su momento, en la terna pasada, colocó a Hugo Landívar, coordinador político del partido de gobierno y, luego, en su reemplazo, nombró a Godoy.

“El país debería preguntarse ¿por qué la justicia está donde está? ¿Por qué no sale de ese pozo en el que se encuentra desde hace años? Es porque los políticos de todas las tendencias, cuando tienen un miligramo de poder y tienen la posibilidad de los vocales de la Judicatura y de ahí controlar el nombramiento de jueces no dudan en hacerlo. Mientras los políticos usen a la justicia para sus intereses, nunca tendremos un sistema de justicia decente”.

El plazo para las ternas vence

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pidió a las funciones del Estado entregar sus ternas de las que saldrán los nuevos vocales de la Judicatura hasta el 30 de diciembre. Pero es posible que el plazo se extienda, pues la Corte Nacional debe sesionar para presentar a los candidatos, votar y lograr una “terna de consenso”, en medio de dos bandos: los que apoyan a José Suing y los que piden que deje su cargo. En enero esta Judicatura ya termina su periodo, pero el CPCCS está retrasado.

Antecedente. Godoy llegó a la Judicatura con el apoyo del correísmo y el gobierno, tras una polémica votación en el CPCCS.

