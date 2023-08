Aclara que el control de la calidad de las medicinas y de los precios es tarea de entidades como el Consejo de Fijación de Precios del Ministerio de Salud, la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) y de la Intendencia de Policía. Pero a la vez reconoce que entre los diversos derechos ciudadanos que la entidad debe proteger está el derecho a la salud; y como parte de este, el acceso sin obstáculos a medicamentos de calidad. Y que, desde ese aspecto, su tarea también se puede relacionar con los precios.

Alfredo Borrero: el fin debería ser buscar la forma de abaratar los medicamentos Leer más

- ¿En ese contexto, qué ha hecho o qué puede hacer la Defensoría del Pueblo?

- Como Defensoría, dentro de nuestras competencias, sí tenemos que velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. El artículo 15 se refiere al rotulado mínimo de los medicamentos, que debe tener información sobre estos, entre ellos, el precio de venta. Entonces, si algún establecimiento se pasa de ese valor establecido allí, obviamente ya está contraviniendo la ley, está incumpliendo la ley y en ese caso el ciudadano podría venir con su denuncia acá a la Defensoría. Pero no hemos tenido casos específicos sobre ese tema...

- ¿No han tenido denuncias o quejas ciudadanas?

- Tampoco hemos tenido quejas o reclamos de consumidores que digan no solamente que el precio es más alto, sino que esta farmacia me vende a un precio y por qué esta a otro precio. Si bien también cumplimos nuestras funciones no solo a petición de parte, sino también de oficio. Eso quiere decir que nosotros, al ver que efectivamente existe en la colectividad un malestar generalizado sobre un tema, podemos intervenir y allí lo que hacemos es una investigación.

La multiplicidad de los precios de las medicinas deja dudas de su control Leer más

- Nosotros publicamos una lista de medicamentos con los precios de farmacias locales y de otros países. Vimos que en Colombia, Perú y España hay algunos productos más baratos que aquí. ¿Puede ser que algunos medicamentos tengan un valor fijado más alto del que deberían tener?

- Ahí depende de muchos factores, por ejemplo, no es lo mismo vender un automóvil que se puede fabricar aquí en Ecuador o que tenga que ser importado, donde obviamente el costo es más alto y suben los aranceles. Entonces habría que ver si esos medicamentos son producidos dentro del mismo país y tal vez por eso los precios son más asequibles. Hay una serie de factores que podrían incidir. Yo así a priori no le podría decir efectivamente si son más bajos porque no conocemos si esos medicamentos... Habría que comparar y saber si efectivamente Colombia los está produciendo y los tiene con un mejor precio; o que los importa con un mejor precio. No sé, habría que ver y saber por qué aquí entonces esos son más caros.