El vicepresidente de la República, médico de profesión, afirma que ha leído los artículos de EXPRESO sobre los precios de las medicinas, las dudas sobre la calidad de los fármacos importados; la forma desarticulada en que el usuario percibe a los subsistemas de salud y cómo funcionan estos en otros países. En unos casos, coincide como doctor y como usuario con lo publicado. En otras, como autoridad, ha pedido información a las instancias respectivas para confirmarlo.

- En mayo de 2021 usted planteaba un sistema de salud donde estuviera tanto el sector público como el privado. Pero el usuario que va a un hospital del Ministerio de Salud, a otro del IEES o a una clínica privada, los sigue percibiendo como islas separadas. ¿Es imposible implementar en Ecuador una historia clínica universal o la atención al ciudadano con solo su cédula o su código?

- Como médico soy partidario de un sistema universal de salud, lo cual significa que tenemos que sentar alrededor de una mesa a todos los actores. A partir de julio del año pasado, el señor Presidente me confió los gabinetes sectoriales de salud y este es un hecho histórico. Nos hemos reunido como en 23 ocasiones para tratar diversos temas, entre ellos esta transversabilidad, es decir, volverle plano al sistema para que todos los subsistemas, con el ente rector que es el Ministerio de Salud, dicten las políticas para que podamos, como usted bien dice, implementar uno de los temas que es la historia clínica. Pero hay otros como las compras conjuntas, el pago a proveedores, la derivación de los pacientes y varios puntos álgidos que se han tratado.

- ¿En qué se ha avanzado en el tema de la historia clínica?

Creo que se ha hecho mucho para el tema de historia clínica, de hecho ya se está trabajando en las normativas. Vamos a tener una historia clínica electrónica. Va a ser puesta a prueba primero en el sistema grande que cobija a todo el Ministerio de Salud y luego vamos a tener que buscar la forma de interconexión entre los subsistemas. ¿Cuál es nuestro ideal? Que si yo voy con mi cédula, ese número sea mi registro adonde vayamos. Entonces, la fase A es crear las mesas técnicas que ya se han hecho y conversar sobre una historia clínica electrónica. Y segundo, aplicarle para ver los problemas que tenemos primero en la prestación en el propio Ministerio de Salud. Entonces, luego de que estemos de acuerdo entre nosotros, se tiene que consensuar con las instituciones privadas. Esperemos que estos temas, que son de Estado, que no son temas de gobierno, puedan continuar su trabajo en el próximo gobierno.

- Doctor, al hablar con diversos actores para los reportajes, todos coincidían en una preocupación por la calidad de ciertos fármacos importados. Afirman que estos reciben registro sanitario solo con la revisión de documentos y no por un análisis de laboratorio que compruebe su composión.

- Partamos de la base de lo que usted está diciendo y tiene mucha razón. Solamente quisiera recordarles, y tengo aquí el documento, que hay una sentencia de la Corte Constitucional del 5 de agosto del 2020 que dice que los medicamentos no necesitan registro cuando tiene una subasta, lo cual para mi punto de vista me parece un absurdo total. La señora directora de la Arcsa envió una carta a los jueces del Pleno de la Corte Constitucional en la que pide la nulidad de esa sentencia. Debemos tener seguridad de la validez de los medicamentos antes de comprarlos, ese es mi punto de vista, es decir, yo tengo que saber que los medicamentos que voy a comprar ya están registrados y tienen calidad, ¿no es cierto?

- Doctor, pero de lo que usted conoce o de los informes que ha recibido, ¿hace el país un análisis de los medicamentos importados o se limita a revisar los documentos de origen?

- Tengo un listado de cuántos registros sanitarios se han dado y son un total de 14.243. El registro de parte de la Arcsa tengo un concepto, que creo que debe ser válido para todos los colegas médicos, y es que un medicamento que tiene la aprobación FDA (la agencia reguladora de EE.UU.). creo que no sería necesario en el país volverle a analizar. o si tiene un registro europeo. Si nosotros tenemos un medicamento, sobre todo en los genéricos, que tenemos dudas de la validez, debemos hacer todas las pruebas. Porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de que ese medicamento que se ha comprado y que se le da al paciente no tenga la fórmula adecuada.

- Perdone que le reitere la pregunta. ¿A la Vicepresidencia de la República le consta que hacemos en el país análisis de estos medicamentos importados para darles el registro o solamente le estamos haciendo una revisión de documentos?

- Bueno, la Vicepresidencia de la República es ente coordinador. La Arcsa depende totalmente del Ministerio de Salud Pública, entonces esperemos .que el Ministerio de Salud Pública nos dé una respuesta. Nosotros no tenemos constancia de sí se ha hecho validación biológica de esos medicamentos. Hablo como Vicepresidencia. Pero voy al fondo de lo que usted me está diciendo y estoy en concordancia con lo que usted plantea, es decir, si así fuese, estamos actuando mal, ese es mi punto de vista.

- Doctor, finalmente, el tema de los precios. Hemos publicado casos de pacientes que cuando había más desabastecimiento de medicinas decían que debían comprarlos de su propio bolsillo y que en muchos casos trataban de hacerlo en el exterior porque eran más económicos. Y hace una semana publicamos un cuadro comparativo de precios de algunos medicamentos comunes en Ecuador, Colombia, Perú y España y vimos que en algunos casos, son más caros en el país.

- Yo solamente quiero hacerle un análisis general, porque le cuento que leo todos los artículos y me encanta leer porque uno cuando se basa en conceptos ordenados, hay que buscar la forma de solucionar, o sea, no soy partidario de tapar las cosas, yo soy partidario de buscar la solución, y si el periodista tiene información, creo que esa información tenemos que contrastarla y ver si su enunciado es real. A ver, voy a hacer un análisis de este penúltimo artículo, creo que usted hacía relación con los sistemas de salud de Perú, de Colombia y de España. En España el sistema de salud es diferente porque cada comunidad tiene un sistema distinto, o sea, si usted se va a la Comunidad Valenciana y se va a la Comunidad de Madrid, tiene un sistema diferente de compra, de atención y una serie de cosas más. Punto dos, ¿Qué ocurre en el Ecuador? nuestra producción en algunos casos no abastece y en otros casos tenemos que importar. Yo creo que en los medicamentos de marca sí hay diferencia de precios, probablemente en los medicamentos genéricos el precio es igual o menor. Tenemos que ver si estos medicamentos genéricos son de calidad, porque si no son de calidad no me sirve de nada que ese medicamento tenga diferencia de precio, entonces yo pedí a raíz de su artículo que me den un informe de los medicamentos que usted sacó para ver efectivamente, qué está pasando.

- ¿Es posible que los medicamentos sean más caros aquí?

- En Ecuador puede ser que algunos temas adicionales, como es el embalaje, como es la distribución, como es del proceso mismo de entrega, tienen costos distintos y eso encarece al medicamento. Puede ser, entonces. Si quiere, cuando tengan información ya un poco cerrada, le comparto para ver y puede, como le digo, puede ser que usted tenga toda la razón. O sea, no me niego a la posibilidad. El objetivo debería ser buscar la forma mediante la cual nosotros abaratemos los medicamentos para el consumo de los pacientes, porque si no, yo también he oído y he tenido familiares que me dicen 'me voy a la frontera a comprar mi médica allá porque me resulta más barato en Colombia'. Hay que buscar la forma para que ese paciente no se vaya a Colombia. Le tenemos el mismo medicamento de calidad, al mismo precio, lo cual significaría que el paciente ahorre el viaje y tiene sus medicamentos en Ecuador.