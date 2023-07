La multiplicidad de los precios de las medicinas deja dudas de su control

En Guayaquil, diez pastillas de 600 miligramos de acetilcisteína cuestan desde $ 9,81 en un local de Fybeca hasta $ 8 en uno de una distribuidora farmacéutica de la calle Boyacá.

Ese fármaco se suele utilizar para tratar algunas enfermedades respiratorias y es más conocida por sus nombres comerciales como Fluimicil, Acetiflux, Muflox, Aflux; además de que viene en otras presentaciones como jarabe o polvo.

Las múltiples formas (rectas o torcidas) de comprar medicinas Leer más

En la ciudad, y en Ecuador en general, un mismo producto puede tener múltiples precios. Estos varían según diversos factores, entre ellos, el país de procedencia, el laboratorio que lo fabrica, el lugar geográfico o comercial donde se lo adquiere, e inclusive, dentro de las principales cadenas de farmacias, el valor cambia si el usuario es afiliado a esa empresa o no.

Por ejemplo, en un local de Fybeca, 10 tabletas efervescentes de vitamina C pueden costar $ 6,88 al público, pero también $ 8,50 las 20 para un afiliado, e inclusive, 14,50 las 40 tabletas en días de promoción. Es decir, casi la mitad de lo que costaría comprarlas al precio al público.

Ese producto vale $ 8,20 para un afiliado en Pharmacys; $5,30 en un local de Medicity, mientras que en uno de Farmaservicio, una de las distribuidoras de la calle Boyacá, $ 4,03. Pese a las diferencias, todos los valores incluyen una ganancia para la empresa.

¿Existe un control o regulación de los precios de las medicinas? Sí, según la ley, pero otra cosa es si eso se cumple o no en la práctica. En la página del Ministerio de Salud Pública (MSP) consta un listado de 1.560 ítems de medicamentos y su correspondiente ‘techo de precio’. Es decir, un límite o tope fijado.

Pero también hay otro listado de unos 600 ítems de medicinas en “segmentos de mercado bajo el régimen liberado de precios”, esto es que se pueden comercializar a un precio mayor.

Este Diario halló productos que en una presentación tienen un precio techo, pero en otras un precio liberado. Por ejemplo, una pastilla de paracetamol de 500 gramos tiene un tope de $0,05. Pero el de la pastilla de 1 gramo es más alto: $ 0,22.

Según médicos consultados, paracetamol de 1 gramo es más recomendada para adultos y en los casos en que los síntomas combinen con dolor de cabeza, muscular y fiebre. La de 500 gramos es para cuadros menos severos.

Se trata de uno de los productos de más alta prescripción y venta en el país, sobre todo desde la pandemia de COVID-19, dado que era y es lo único que se aconseja tomar mientras no haya un diagnóstico que indique cuál es la enfermedad que se sufre.

Pandemia. La paracetamol escasea en las farmacias pero se revende en el comercio ambulante. Freddy Rodriguez

Diez pastillas de paracetamol de 500 gramos pueden costar $0,47 en un local de Pharmacys; $ 0,50 en uno de Fybeca y $0,31 en uno de Farmaservicio. Como ya se ha indicado, la variación también depende de la marca que prefiera el consumidor o la que le ofrezca el dependiente. Pero a pesar de las diferencias, todas estarían debajo del precio techo de $ 0,05 por unidad ($0,50 las diez).

No obstante, hay un catálogo electrónico de productos del Servicio Nacional de Compras Públicas (Sercop) que incluye el listado de más de 397 medicamentos del cuadro básico que se utiliza en el sistema de salud del país, con el precio máximo al que deben adquirirlos las instituciones del Estado. Este determina que el valor de esa pastilla es de $ 0,03 la unidad. Es decir, máximo $ 0,30 las 10.

El Hospital Básico de Durán suma un perjuicio de $ 2 millones Leer más

Esto quiere decir que es posible adquirir en el mercado nacional ese producto a un precio mucho más bajo que el ‘techo’ fijado en la lista del Ministerio de Salud. Y, más aún, del valor que cobran las farmacias.

Si consta en el catálogo electrónico significa que existen proveedores que pueden entregar el fármaco al precio allí establecido a entidades que compran grandes cantidades. Por lo mismo, también pueden hacerlo a las distribuidoras o a las cadenas de farmacias.

Para tratar el tema de los precios de las medicinas, este Diario solicitó una entrevista a la empresa Difare, a la que pertenecen las cadenas de farmacias Pharmacys y Cruz Azul; y a la Corporación GPF, dueña de Fybeca y Sana Sana. Pero, según sus representantes de Comunicación, estas respondieron que sus voceros no podían atender la solicitud en estos días.

El detalle Hay medicinas que una presentación tienen un 'techo de precio'; y en otra están en el segmento de liberación de precios.

Sin embargo, una prueba de que lo arriba expuesto es posible es que la Junta de Beneficencia de Guayaquil adquiere la paracetamol de 500 gramos a un precio de $ 0,0125 cada pastilla, según afirma el responsable de las compras para las unidades médicas de la entidad, Luis Sarrazín. Igual ocurre con otros medicamentos.

¿Cómo lo hacen? Comprando directamente al laboratorio que lo produce o al importador, responde Sarrazín. Y, por supuesto, sin intermediarios ni irregularidades. Afirma que en más de 20 años a cargo de esa tarea, no han tenido ninguna denuncia por corrupción. Tampoco de desabastecimiento.

¿Cómo Salud determina cuándo y cuál producto debe tener un techo de precio o cuándo este puede estar en el segmento de precios liberados? ¿Cómo se determina el techo de un fármaco? ¿Cómo se controla que se respete ese precio en el mercado? ¿Por qué no se compra directamente el medicamento al productor o importador en lugar de a un intermediario?

Este Diario solicitó al Ministerio de Salud una entrevista con una autoridad o directivo que pudiera responder estas y otras preguntas. Su departamento de Comunicación indicó que, “por la agenda territorial de las autoridades”, no se podía concretar una entrevista, pero envió un correo con algunas respuestas institucionales a las preguntas que se le querían formular.

Algunas remiten a la respectiva normativa o la repiten. “Con el objeto de establecer el precio techo a un segmento de mercado, se categoriza al medicamento como estratégico o no estratégico tras un análisis técnico en función de los criterios vigentes establecidos en la Resolución Nro.STFP-009-725-2023. Es decir, aquellos segmentos de mercado que cumplan alguno de los criterios de la resolución antes descrita, se considerará estratégico”, expresa, sin precisar esos criterios.

Sobre los medicamentos con precios techo, la entidad indica que estos “han sido determinados según los artículos 13, 14,15 y 18 del Reglamento vigente”, cuyos textos tampoco transcribe o explica.

El único artículo que cita y que se refiere a una de las consultas, es el 14: “El precio techo será equivalente a la mediana de los precios de venta al público del mercado privado de los medicamentos participantes en el segmento correspondiente, excluyendo aquellos precios que se consideren atípicos (…)”.

“El precio techo será equivalente a la mediana de los precios de venta al público del mercado privado de los medicamentos participantes en el segmento correspondiente, excluyendo aquellos precios que se consideren atípicos (…)”. Ministerio de Salud

Salud no lo aclara, pero el texto se refiere a la mediana de precios y no al promedio, que no es exactamente lo mismo. La mediana se obtiene ordenando de menor a mayor los números o cantidades disponibles y eligiendo la que está en el centro.

Aplicando ese artículo, y siguiendo con el ejemplo del paracetamol de 500 gramos, eso significa que el ‘techo’ de $ 0,05 por unidad está en la mitad de los distintos valores a los que se comercializa ese producto en el mercado, pero no es el más bajo.

La oferta más cara es la preferida en las subastas de Salud Pública Leer más

Esto no ocurre en otros países como España, donde los precios de los medicamentos también son regulados por el Estado, pero no existe una diferencia de precios de un producto entre una farmacia y otra. Los precios son netos y sin descuentos de subsidios.

Al igual que ocurre en Ecuador, en las farmacias de los vecinos países de Colombia y Perú también hay variedad de precios para un mismo medicamento. Sin embargo, es posible hallarlos más baratos. En Colombia se pueden adquirir a $ 0,47 las 10 pastillas. Y en la cadena peruana Inkafarma, a $ 0,28.

La comparación de una lista de medicamentos del gráfico adjunto, elaborado con el aporte de periodistas en esos países, también evidencia que ciertos productos son más baratos en Colombia y Perú que en Ecuador. Y más aún en España, aunque el cuadro tiene los valores de ese país en euros y en otras cantidades de los fármacos comparados.

Por ejemplo, una pastilla de Rosuvastatina de 20 mg, conocida como Crestor, uno de sus nombres comerciales, es mucho más económica en el país ibérico que acá, aun cuando su precio es en euros y no en dólares.

Incluso, haciendo el cálculo de precio por unidad, en España el valor sería de 0,70 euros cada pastilla, mientras en Ecuador, según la lista de fijación de precios, su techo es de 2,05 dólares.

¿Entonces, son más caros los medicinas en Ecuador que en otros países? “Los medicamentos que se comercializan en el país cuentan con una relación de precios en función a la comercialización en la región, dentro del proceso de determinación del mismo debemos mencionar que se ajusta a los países de referencia internacional acorde a la paridad de poder adquisitivo”, alega Salud.

“La legislación de Ecuador establece la fijación de precio de venta al consumidor final. En este mismo marco no se puede generalizar que un país se comercializan los medicamentos a un alto costo puesto que cada país tiene sus propias políticas de fijación de precio a los medicamentos”, agrega.

En todo caso, está claro que es posible hallar fuera y también dentro del país, medicamentos a precios más bajos que los que se comercializan en las farmacias. Y del ‘techo’ que les han fijado en el Ministerio de Salud.

Personal de ARCSA y Ministerio de Salud durante un control en una farmacia. Tomada de la cuenta de ARCSA

Hay dudas sobre la calidad de los medicamentos importados

En cuanto a los controles de los precios de venta al público, el Ministerio de Salud indica que esta es una tarea de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).

Así lo reconoce Milton Zambrano, coordinador de Certificaciones de la citada entidad, quien señala que en el país se comercializan unos 14.000 medicamentos con registro sanitario, la mayoría de ellos importados.

Presidenciables buscan eliminar intermediarios en compras para hospitales Leer más

Ocho de cada diez medicamentos que se comercializan en el país son importados desde diversos países. Médicos y productores locales dudan de que, sobre todo los asiáticos, tengan las mismas exigencias de calidad.

Afirman que la entidad a cargo les otorga un registro sanitario solo con la presentación de la documentación del país de origen y no porque le realice al producto un análisis de laboratorio que lo avale.

“En la compra de fármacos somos el basurero de las Américas de entrega de medicamentos que no tienen registros sanitarios basados en un análisis de laboratorio, sino que tienen homologación de registro”, afirma el exministro de Salud, Francisco Andino.

#ArcsaTeCuida | Las farmacias que cuentan con el sello #FarmaciaSegura, garantizan medicamentos confiables y un servicio de óptima calidad. pic.twitter.com/zf2HMhth6I — Arcsa Zona 6 (@Arcsa_Cz6) July 17, 2023

A Miguel Palacios, director ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Ecuador (ALFE), le llama la atención que en las subastas inversas “existan medicamentos con precios extremadamente bajos, que si bien le hacen un ahorro al país, lo que es bueno, sería necesario asegurar que un futuro no tengan inconvenientes con su calidad, seguridad y eficacia”.

Y agrega que para ello la entidad encargada debería hacer un análisis al producto a su arribo e incluso en la planta de fabricación, pero duda de que se quiera y se pueda efectuar.

El tema también preocupa a Raúl Alcívar, presidente del gremio nacional de clínicas privadas. Advierte que no es lo mismo un producto aprobado por la FDA, la agencia de Estados Unidos, o por la de Europa, que un fármaco de algún país asiático o de esta región.

En cambio, Milton Zambrano asegura que realizan un análisis posregistro a los medicamentos y que le dan prioridad a los considerados de más riesgo.

Agrega que la Arcsa tiene personal especializado dedicado específicamente a esa labor. Ante ello, este Diario le solicitó un listado o la cifra de fármacos importados que hasta ahora han sido analizados por la Arcsa. Zambrano se comprometió a enviarlo, pero eso no se concretó.

“Nos llama la atención de que en algunos procesos de subasta inversa existan medicamentos con precios extremadamente bajos, que si bien le hacen un ahorro al país, lo que es bueno, sería necesario asegurar que un futuro no tengan inconvenientes con su calidad, seguridad y eficacia”. Miguel Palacios, ALFE

(Este artículo tiene el aporte de colaboradores en Colombia, Perú y España).