Defensores de vocales de la Judicatura piden nulidad por cierre anticipado del caso

Tras cuatro intentos fallidos finalmente se instaló este miércoles 27 de septiembre de 2023 la audiencia preparatoria de juicio en el caso que investigó un posible tráfico de influencias en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura Maribel Barreno y Juan José Morillo y el expresidente de la Corte de Pichincha Wladimir Jhayya.

Pasadas las 08:30, Macías escuchó los alegatos de los defensores que expusieron los vicios de procedimiento, procedibilidad, prejudicialidad y competencia en el caso que se investigó por la comisión de un posible delito en el contexto del trámite de la acción de protección que presentó la expresidenta de la Asamblea Nacional Guadalupe Llori para evitar que quede en firme su separación del cargo. Una grabación que habría efectuado una jueza de la Corte de Pichincha que la Fiscalía incorporó como testigo protegida dio paso al expediente.

Julio Vasco, defensor de Morillo pidió la nulidad del caso por violación al debido proceso y a la defensa de su cliente debido a que la Fiscalía cerró el expediente antes de los 80 días del plazo de la instrucción fiscal. Aunque reconoció que la instrucción fiscal puede ser cerrada antes del tiempo previsto, la Ley dice que eso puede ocurrir cuando no existen diligencias y pedidos pendientes. (LEA ADEMÁS: "La fiscal Diana Salazar solicitó la destitución de cuatro vocales del CPCCS")

Dijo que en este caso solo de parte de la defensa de Morillo había dos pedidos. Una pericia a la grabación entregada por la jueza para determinar si es que fue manipulada o editada en el dispositivo que la jueza entregó siete meses de registrados los hechos y la versión de Virgilio Saquicela, expresidente de la Asamblea.

Según Vasco, esa pericia es fundamental en el caso de la defensa de su cliente porque se ha determinado que existen al menos seis versiones de la misma y tres de ellas fueron difundidas en los medios. Pidió que el caso vuelva al 15 de agosto de 2023 cuando fue cerrado para que se practiquen las diligencias que no se hicieron.

Mientras tanto, Christopher Gallegos, defensor de Barreno alegó la nulidad del caso porque en la audiencia en la que se recibió el testimonio anticipado de la jueza no hubo la presencia de la defensa particular de la vocal, además del cierre anticipado de la instrucción cuando “la Fiscalía no contaba con los elementos necesarios para sustentar su propia tesis y había pedidos pendientes”. (TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: "Vocales de la Judicatura convocados otra vez a audiencia preparatoria el miércoles")

Finalmente argumentó que, por desviación procesal que angustia el derecho a la defensa, se preserve el derecho de los procesados y declare la nulidad. Añadió que hay versiones que no se recibieron como la de Carlos Pazzos, mencionado en la grabación.

Jesús López, defensor de Jhayya, no presentó vicios de procedimiento, reconoció la competencia de Macías para resolver la audiencia, el proceso es válido y solicitó que se declare su validez. A esta hora la audiencia sigue con la exposición de la fiscal Diana Salazar quien inició pidiendo que se declare la validez del proceso.

La diligencia se instaló mientras se encuentra en trámite un nuevo juicio de recusación que presentó la vocal Barreno en contra del juez Macías. El magistrado Felipe Córdova le dio cinco días para que aclare la demanda antes de darle trámite. Señaló que Barreno no es clara "desarrollar la narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente clasificados y numerados)".

