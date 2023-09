Vocales de la Judicatura convocados otra vez a audiencia preparatoria el miércoles

Si no se registran más incidentes, cambios de abogados o se ingresan escritos de última hora, para el miércoles 27 de septiembre se ha previsto la instalación de la audiencia preparatoria de juicio para los vocales del Consejo de la Judicatura Maribel Barreno y Juan José Morillo.

Ellos, junto con el expresidente de la Corte de Justicia de Pichincha Wladimir Jhayya, fueron investigados por el presunto delito de tráfico de influencias, que se habría registrado en el contexto del trámite de una acción de protección presentada por Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea. (LEA ADEMÁS: "Walter Macías multa con dos salarios a tres abogados de la vocal Maribel Barreno")

La semana pasada, el juez de la Corte Nacional de Justicia Walter Macías no pudo instalar la diligencia, que se había convocado por cuarta ocasión.

Una de las razones fue que Barreno había cambiado de abogados, según notificó en uno de los cuatro escritos que ingresó antes de la hora de la diligencia.

Previamente Barreno, quien no se conectó a la audiencia virtual al igual que sus abogados, había presentado al menos tres escritos en los que pedía que Macías se excuse y que difiera la diligencia, porque una abogada suya tenía que someterse a un implante dental y otro defensor debía asistir a una audiencia por la tarde.

El juez multó con dos salarios mínimos a cada uno de los tres defensores, por no conectarse a la diligencia. Pidió al representante de la Defensoría Pública que acuda a la Corte de forma presencial, para que patrocine a los procesados que no cuenten con un abogado particular.

