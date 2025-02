Defensas de Muentes, Gallardo y Marfetán dedican alegatos a desmentir a Salazar

Los abogados de los implicados en el caso Purga señalan que Fiscalía no ha podido probar su teoría de delincuencia organizada

"La teoría de la Fiscalía se basa en una mentira, y por ende, debo solicitar la inocencia de mi defendido. De hecho, la inocencia de todos. En este caso, son ustedes quienes tienen que purgar el caso Purga”, dijo Diego Chimbo, dirigiéndose al tribunal integrado por los jueces nacionales Daniella Camacho (ponente), Felipe Córdova y el conjuez Marco Aguirre. Chimbo es el abogado defensor del exasambleísta Pablo Muentes y ese fue el cierre de su alegato final en la audiencia de juicio por delincuencia organizada.

Dado que su cliente es señalado como la cabeza del supuesto grupo delincuencial, fue el primero en intervenir entre las defensas técnicas. Al inicio, subrayó que nadie en la sala del octavo piso de la Corte Nacional de Justicia podía asegurar que no sería procesado. “Nadie está libre de la existencia de una Mayra Salazar” y, para explicarlo, dijo que debía recorrer la historia que empezaba el 13 de diciembre de 2023, cuando la exrelacionista pública de la Corte Provincial de Justicia del Guayas fue arrestada por el caso Metástasis. Ella está por cumplir su sentencia y, debido a su cooperación efectiva, recibió una rebaja de pena. Durante alrededor de dos años trabajó en la Corte, pero solo mantuvo relación de dependencia desde octubre de 2023.

Sobre Mayra Salazar

Antes, Salazar dijo que recibía un pago mensual de Muentes a cambio de entregarle información sobre los movimientos de Gallardo, pero Chimbo asegura que en la audiencia eso no se ha podido probar, pues las comunicaciones entre su cliente y la testigo protegida eran únicamente sobre dos temas: un "troll center" en contra de los abogados del Banco del Pacífico y asesoría para la campaña de la presidencia de la Corte Provincial en un nuevo periodo. “Y eso no es un delito”. Muentes admitió que le pagaba, pero solo por la campaña en redes.

Tanto Chimbo como los defensores del juez Johan Marfetán y la expresidenta de la Corte, Fabiola Gallardo, también considerados líderes de la estructura delincuencial, han afirmado que el testimonio de Salazar es falso. Chimbo dijo que “hay que entender quién era Mayra Salazar: era la operadora del narco que tenía reuniones con Salcedo y que quería enviar cargamentos de droga a México con el hijo del Chapo Guzmán”.

Chimbo y Gabriel Vanegas, abogado de Gallardo, también mencionaron las visitas de quien fue abogado externo de Francisco Fierro Tamarit a Salazar, junto a Leonardo Toledo, su defensor en el caso Metástasis. En la audiencia, hubo testimonios en los que se mencionó que Toledo le pagaba a Salazar al inicio para la campaña de Gallardo por la presidencia de la Corte.

El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, mencionó en su alegato final que “se reconoció que los ingresos de los abogados Francisco Fierro, Leonardo Toledo y Belén Jurado se realizaron en calidad de defensas técnicas de Mayra Salazar”, pero Chimbo no lo cree. “En la vida, Fierro ha sido abogado de Salazar. No ha firmado. Lo que está probado es que Fierro entró a la cárcel y era abogado del Banco del Pacífico, y presentó una acción constitucional en Ventanas”. Para Vanegas, no es creíble que le hayan pagado 150.000 dólares de honorarios por eso, y cita el audio filtrado por un medio chavista en el que ambos aparentemente discuten por un pago.

Durante aproximadamente 40 minutos cada uno, los abogados de los tres acusados como líderes de la organización buscaron desvirtuar la teoría de la Fiscalía sobre una trama de crimen organizado, pues calificaron de inconexos los eventos relacionados con el Banco del Pacífico, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, el tráfico de tierras, los GDO y otros temas dentro de la Corte del Guayas, que previamente el fiscal Toainga describió citando peritajes, pruebas documentales y testimonios.

La defensa de Marfetán

Para el abogado Stalin Raza, representante de Marfetán, para que exista un caso por delincuencia organizada debe haber una expresión del dolo conjunto entre todos los miembros, para manejar y ser capaces de dominar un hecho funcionalmente colectivo. Pero en este caso, existen “eventos aislados juntados con la argamasa del testimonio de la señora Mayra Salazar, para presentarles a ustedes un supuesto caso de delincuencia organizada”. Agregó que esto ha sido utilizado por la Fiscalía General del Estado “como comodín, como cajón de sastre, porque no tiene la prueba suficiente, ni la capacidad suficiente, ni la decisión suficiente de procesar, como correspondía, cada uno de esos casos por el delito fin”.

En el caso de su cliente, mencionó que al inicio le formularon cargos por varios hechos, pero al final se circunscribió su participación al evento del Banco del Pacífico. Mencionó que era juez en el tribunal de apelación y que esa sentencia se dictó un año antes de que Mayra Salazar llegara a la Corte.

En su intervención, desmenuzó varios temas tratados durante los 11 días previos, como la asistencia de su defendido a la boda de la hija de Muentes en Cartagena. Según Raza, la causa que él trató relacionada con el exasambleísta llegó al tribunal el 1 de junio de 2023, y él no era ponente, por lo que no tenía el expediente en sus manos cuando ocurrió el matrimonio, el 3 de junio. Agregó que la invitada fue su esposa, por ser amiga de la nuera de Muentes. También recalcó que el hijo del juez es compañero de escuela del nieto del político, lo que también justificaría las visitas de Marfetán a la Isla Mocolí, donde está la casa de Muentes y su familia.

La defensa de Gallardo

En su turno, Vanegas llamó “delincuente sentenciada” a Mayra Salazar y se concentró en restar credibilidad a su testimonio anticipado. Argumentó que Toledo consiguió financiamiento en el Banco del Pacífico y que “Fiscalía constantemente se ha negado a investigarlo”. Además, Vanegas citó a un perito en psiquiatría, Juan Montenegro, quien aseguró que Salazar “no puede tener credibilidad” debido a su supuesto perfil psicológico. Finalmente, acusó a la Fiscalía de basarse en el “eje fundamental del falaz testimonio de Mayra Salazar”, respaldando su exposición con documentos y pruebas proyectadas en pantalla.

