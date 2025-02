Jueces procesados en Purga defienden sus fallos en la audiencia

La defensa de los procesados por el caso Puga continúa con la presentación de los testigos, pruebas documentales y los testimonios de los propios acusados en el juicio. Desde la tarde del martes 18 de febrero de 2025 se ha hablado sobre los fallos de algunos de los jueces señalados en este supuesto entramado de delincuencia organizada.

La tarde y noche del martes se presentaron algunos uniformados del Cuerpo de Ingenieros del Ejército como testigos del juez Henry Taylor y de la exdirectora de Asesoría Jurídica de la institución, Ruth Catalina Solano, quien obtuvo medidas sustitutivas luego de haber permanecido ocho meses en prisión.

Guillermo Alvarado, abogado del juez Henry Taylor, explicó que su representado usó su testimonio para aclarar los muchos eventos en los que ha sido vinculando paulatinamente, aunque en la formulación de cargos, únicamente se lo mencionaba en uno: el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, por un supuesto perjuicio al Municipio de Quito, a través de la Epmmop, por 30 millones de dólares. Sin embargo, señala que hay una pericia en derecho constitucional que determina que no ha habido reparación económica en ninguna sentencia y que según varios testigos de la institución militar han mencionado, la Epmmop le debe dinero y que hay glosas sin cubrir.

En este evento también es mencionado el juez Guillermo Valarezo, quien presentó su testimonio en la mañana del miércoles 19 de febrero. Él fue parte del tribunal que aceptó parcialmente una acción de protección de la institución militar para evitar que la Epmmop lo declarara contratista incumplido y así se bloqueara su posibilidad de obtener contratos de obra pública durante cinco años. Compartió estrado con Taylor y Gallardo, pero Valarezo resaltó que en esa causa él no era ponente.

En este tema, Fiscalía ha cuestionado que varios representantes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, incluido Andrés Chávez, quien era asesor de la entidad y está prófugo, se hayan reunido con Gallardo y otras personas de la Corte para hablar sobre el trabajo de la institución en el país antes de que se resolviera la causa y que no haya registros sobre algo similar con la contraparte. Sin embrago, las defensas afirman que no hubo acuerdos de dádivas en ningún momento.

Para dar fuerza a su testimonio, Valarezo empezó contando que vive en una casa por la que paga una hipoteca desde el 2015 en el sector de la Alborada, en Guayaquil, y no en una zona de lujo. En el caso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, el argumento de la Fiscalía es que, tras la sentencia favorable para esa institución, se remodeló a cambio un piso de la sala de los presidentes de la Corte Provincial, que está en el noveno piso.

Valarezo afirma que él se enteró sobre esa remodelación el día que lo apresaron por el caso Purga y que lleva 12 años ganando un sueldo similar al de los jueces del tribunal de la Corte Nacional de Justicia que tienen a su cargo esta causa. "No tiene sentido que arriesgue mi honra por eso. Mi oficina está en el cuarto piso, y ni siquiera esto (la remodelación) fue en mi casa. No creo que exista una organización delictiva en el mundo que se arriesgue por un bombón".

Se refiere a que parte de las pruebas de Fiscalía son mensajes en donde Chávez le dice a Mayra Salazar, relacionista pública de Gallardo, que dejó una caja de chocolates en las oficinas de la Corte para ella.

Argumentos frente al evento GDO y tráfico de tierras

Por otro lado, cuando el proceso avanzaba, dijo Alvarado, se presentó una "publicidad engañosa" sobre el tema Fito, porque al juez Taylor le tocó atender una audiencia por estar encargado del despacho. Él únicamente trabajó en eso dos días y le negó la solicitud de postergar la audiencia, pero cuando debía instalarse, se fue la luz y tras ese incidente, se acabó su encargo. "Ahora resulta que por eso intentan decir que se han pautado sentencias, se ha colaborado a favor de GDO, o este tipo de situaciones que no tienen razón".

También señaló que mencionan a Taylor en una apelación a una prisión preventiva en el evento tráfico de tierras, en el que el tribunal del que formaba parte aceptó la solicitud de Fiscalía de ratificarla. Para el abogado es curioso que se señale a los jueces de esa sala, pero no al juez de primer nivel ni a los fiscales, pero quienes sí están vinculados a Purga son Taylor y sus compañeros en ese tribunal: Gallardo y Valarezo, a quien también le extraña el mismo asunto.

La pelea judicial por una vieja deuda de los Muentes-Alvarado con el Banco del Pacífico

Valarezo, por otro lado, fue parte del tribunal que ratificó el hábeas data que concedió el juez Reinaldo Cevallos, también procesado en el caso Purga al exasambleísta Pablo Muentes y a su esposa, Mónica Avelina Alvarado. Ellos pedían que se reconozca que habían terminado de pagar una antigua deuda al Banco del Pacífico y para ello presentaron 13 comprobantes de pago que la entidad asegura son "falsos".

Debido a su edad, Cevallos tiene arresto domiciliario y presentó su testimonio por Zoom. El juez dijo que Purga lo obligó a jubilarse, pero que en esa época, para resolver la causa, primero hubo dos ocasiones en las que la Procuraduría no asistió y una en la que no estuvo el Banco del Pacífico. Según su criterio, si él hubiese querido beneficiarlos, los hubiese favorecido en la primera audiencia y no lo hizo. Y agregó que la indemnización que fijó salió del peritaje y no fue un valor sin fundamento, sino que se tomó de la venta de la propiedad que se mencionaba en el proceso, que era de aproximadamente 3,9 millones de dólares. Además, no se incluyó otros montos que constaban en el peritaje, como el lucro cesante.

Luego, un tribunal en el que estaban Valarezo, Johan Marfetán y José Poveda ratificó su decisión. En su testimonio, Valarezo citó al procurador del Banco del Pacífico, José Eduardo Cheing, como lo han hecho la mayoría de implicados en Purga y relacionados con el evento Banco del Pacífico, y llamó "maestro de maestros" a Jorge Zavala Egas, porque él era abogado del Banco. Lo mencionan porque en esa época él habría recomendado los pasos a seguir y los jueces afirman que el Banco no impugnó la cifra de la indemnización, sino otros asuntos, como al perito y su especialidad.

¿Qué dijeron sobre Mayra Salazar?

Los jueces también han coincidido en sus versiones al afirmar que conocían a Salazar por ser la relacionista pública de la Presidencia de la Corte únicamente. En la audiencia, varios imputados han mencionado un oficio del entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, que pidió implementar una política de justicia abierta y por eso ella trabajaba ahí, aunque no tenía un sueldo ni cargo oficial en la institución.

Así justifican tener su contacto en algún celular o la presencia de alguna llamada o mensaje. Sin embargo, han mencionado conocer a la comunicadora y no a un personaje de la delincuencia organizada.

El testimonio anticipado de Salazar es una de las pruebas que Fiscalía ha presentado en este caso y ella ha mencionado un supuesto entramado para direccionar fallos en la Corte del Guayas, con Muentes, Gallardo y Marfetán a la cabeza. Sin embargo, los procesados lo niegan.

Tanto Cevallos como Valarezo aseguraron no haber conocido antes de Purga a Muentes, que ha sido señalado por Fiscalía como líder de la supuesta organización delincuencial.

Luego del receso del mediodía, fue el turno del exjuez Nelson Ponce, también vinculado en el evento Banco del Pacífico, quien dijo que tras esta experiencia ya no quiere volver a ser juez ni regresar a la función pública.

