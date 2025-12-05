Décimo tercer sueldo: ¿Cómo calcularlo si trabajé solo meses o a tiempo parcial?

El décimo tercer sueldo en Ecuador se calcula en función de los ingresos reales del trabajador durante el año

Cada empleador debe pagar el décimo tercero correspondiente al período en que el trabajador estuvo en su nómina.

El pago del décimo tercer sueldo en Ecuador —también conocido como bono navideño— es un derecho laboral que debe cancelarse hasta el 24 de diciembre de cada año. Pero una duda frecuente surge entre quienes no trabajaron todo el año, cambiaron de empleo o tienen un contrato a tiempo parcial: ¿cómo se calcula este beneficio en esos casos?

A continuación te explicamos cómo funciona, qué dice la ley y cómo determinar cuánto recibirás.

¿Qué es el décimo tercer sueldo en Ecuador?

El décimo tercer sueldo equivale a la doceava parte de todos los ingresos percibidos por el trabajador desde el 1 de diciembre del año anterior hasta el 30 de noviembre del año en curso. Incluye:

Remuneración básica o salario mensual

Horas extras y suplementarias

Comisiones

Bonificaciones ocasionales

Pagos por destajo

Por otro lado, no incluye fondos de reserva, décimos, viáticos ni utilidades.

¿Cómo calcular el décimo tercer sueldo si trabajé solo algunos meses?

Si no laboraste los 12 meses del periodo anual, el cálculo se hace sobre lo que sí ganaste en el tiempo trabajado.

Fórmula: Suma de todos los ingresos / 12 = décimo tercer sueldo proporcional

​Ejemplo:

​Si trabajaste 5 meses y en ese tiempo ganaste en total $ 4.000: 4.000 / 12 = $ 333,33

¿Cómo calcular el décimo tercer sueldo si trabajo a tiempo parcial?

En los contratos a tiempo parcial, el trabajador recibe el décimo tercer sueldo de manera proporcional a lo que realmente ganó, sin importar que su jornada sea reducida.

Un trabajador a medio tiempo que recibe $ 250 al mes y trabajó los 12 meses:

​250 × 12 = 3.000/ 12 = $ 250

¿Qué pasa si el trabajador recibe sueldo variable?

Cuando el salario incluye comisiones, ventas, bonos o destajos, se debe sumar todo lo percibido en el periodo y dividirlo para 12. Esto suele generar montos distintos cada año.

No obstante, si aún con esta explicación te resulta complicado calcular el monto que debes recibir, puedes acceder a este enlace y calcularlo de forma sencilla y rápida.

¿Cuándo se paga el décimo tercer sueldo en Ecuador?

Fecha límite para el desembloso del décimo tercer sueldo en el país es el 24 de diciembre. Cabe destacar que existe otra modilidad: el pago mensualizado, el cual es opcional y se activa únicamente si el trabajador firmó la solicitud para recibirlo mes a mes.

Lo cierto es que este es un beneficio establecido en el Código de Trabajo de Ecuador, artículo 111, y es obligatorio para todos los empleadores del sector público y privado.

¿Qué hacer si no recibo mi décimo tercero?

Los trabajadores pueden presentar una denuncia en el Ministerio de Trabajo mediante el sistema SUT o en las inspecciones de trabajo. La falta de pago puede generar multas para la empresa.

