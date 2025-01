Debate vicepresidencial, un buen ejercicio, ¿qué tan decisivo en el voto?

En redes sociales como X, las organizaciones políticas y activistas proclamaban ganadoras y ganador del debate vicepresidencial. Incluso un expresidente, desde la noche del domingo, las descartaba... Pero en las calles del norte de Quito, desde la zona del Bicentenario hasta el hipercentro, por Iñaquito, el ciudadano común se excusaba porque no siguió el evento.

¿El ciudadano común vio el debate?

Ayer, alrededor de 10 consultados, muy jóvenes y adultos mayores, se excusaron. Dijeron que no vieron el debate vicepresidencial, otros que no les interesa y un grupo que seguirán el de los candidatos a la Presidencia, el próximo domingo 19.

Pedro Maldonado, asesor comercial en una empresa de Telecomunicaciones, admitió que se enteró de que habría el debate pero no pudo verlo porque tenía otras ocupaciones. Va a seguir el debate presidencial. Lo considera más importante.

“Los candidatos presidenciales serán las cabezas del Gobierno si ganan las elecciones. Ese debate será más importante, para sacarnos ciertas dudas. Aunque Daniel Noboa ya conoce, será más difícil empezar de cero con otro mandatario”.

El debate debió ser transmitido por medios públicos

Marco Villarruel, exdecano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central, cree que los debates entre candidatos son necesarios. Pero opina que a estas alturas solo del 20 al 30% de la población no ha decidido por quién votar. “Algunas personas están analizando anular su voto. Y estas intervenciones pueden ayudarles a evaluar”.

Además señaló: “Soy una persona preocupada por el futuro del país, pero no me fue fácil encontrar un medio para seguir de corrido el debate. Así que revisé los videos de intervenciones, en redes. Me asombra que la TV y la radio públicas no lo hayan transmitido”.

Los especialistas

El consultor político Decio Machado dice que en realidad sí pesó que este debate vicepresidencial no fuera televisado por medios públicos. Pero supone que se decidió así porque no iba a participar María José Pinto, binomio de Daniel Noboa.

También anota que el ecuatoriano no está acostumbrado a los debates, menos a los vicepresidenciales y se subestima a esa figura. “Basta ver lo que pasó con quien fue elegida en las urnas (Verónica Abad). Hay poca valoración a ese cargo, el segundo más importante en la estructura orgánica”. Y recalca que: no es tanto la gente que ve el debate sino lo que está pasando hoy (ayer), como secuela.

“El posdebate. Todo el mundo dice que su candidato ha ganado el debate. El 25 a 28% de la gente, que está indecisa, está descubriendo personajes políticos. Hay muchos desilusionados de Noboa y con resistencia frente a Luisa González”.

El poder de las mujeres

Para la socióloga Marylin Urresta fue lamentable que el debate no haya tenido suficiente difusión porque al verlo se podía concluir que algunas de las mujeres podían ser mejores cuadros para la presidencia. “En la política también hay desigualdad de género, se lo ve como un espacio más masculino aún”, dice. Y reflexiona: la gente de a pie, que vive y trabaja en sectores populares ni se enteró que existía el debate”.

Por su lado, Caroline Ávila, académica y especialista en comunicación estratégica y gubernamental, señala que realmente este debate vicepresidencial no incidirá en las decisiones de los electores. Eso porque la gente espera el debate presidencial.

Pero, Ávila precisa que Pinto se metió en la conversación negativa. La analista presume que en la campaña del oficialista ADN debieron analizar que perdería más si participaba. Por eso distrajeron a los cibernautas con bengalas, en medio del debate. En la noche del domingo se buscó posicionar la polémica de los contratos del vicepresidenciable de la RC, Diego Borja; y el viaje de Noboa a la toma de posesión de Donald Trump.

La indecisión de los electores

Óscar Guayta sostiene: "Yo sí vi el debate vicepresidencial. Pero no me quedaron claras las ideas para decidir. Necesito ver cómo se expresan los candidatos a la presidencia. Yo estoy entre Luisa González y Daniel Noboa, el domingo, luego del debate, elegiré”.

Mariana Giller comentó que los domingos recién llega a casa luego de las 20:00 y entonces se dedica a otras ocupaciones, propias del hogar. Pero admitió que no se enteró que habría un debate vicepresidencial. "Tampoco veré el encuentro de presidenciables porque mi religión no me permite más que votar nulo”.

