¿Quién ganó el debate vicepresidencial?

Luego del debate vicepresidencial, de la noche de ayer, domingo 12 de enero del 2025, todos los movimientos políticos aseguran que su candidata o candidato fue el ganador. Sin embargo, si de algo sirvió este encuentro fue para mostrar que las mujeres podrían haber liderado los binomios.

RELACIONADAS El caso de Verónica Abad revive debate del machismo en política

El consultor político Alejandro Zavala hizo una rápida evaluación en X: Cristina Reyes (de AMIGO) es largo más candidata que Cueva. Verónica Silva (del Partido Socialista Ecuatoriano) es largo más candidata que Granja.

No debilitar a las Fuerzas Armadas, pero repensar su rol, proponen candidatos Leer más

¿Qué otras conclusiones se sacaron?

La analista y consulta Carolina Jaramillo Garcés comentó, entre otras cosas, que: "La democracia mejora con más mujeres en la política SIEMPRE". En su cuenta de X también señaló que: "las mujeres debatiendo son respetuosas, argumentadas y han elevado el nivel. Ellas exponen sus propuestas y tratan de contestar en el limitado tiempo otorgado".

Marylin Urresta, socióloga, no cree que se pueda hablar de ganadoras o ganadores del debate vicepresidencial. Ella prefiere decir que hubo candidatas que destacaron por la coherencia de sus discursos con los partidos e ideologías que representan.

Así, Urresta menciona a Verónica Silva, del Partido Socialista. Cree que entre los dos grupos de siete candidatas y un candidato en cada uno, destacó. También Katiuska Molina, de Pachakutik. "Demostraron claridad en todos los ejes, más que nada en seguridad. Hubo una diferencia rotunda frente a quienes sostuvieron el discurso de mano dura frente a la delincuencia, pese a que se ha visto que no ha visto resultados de esa política".

Además, Urresta menciona a Cristina Reyes, de AMIGO. "No se puede olvidar que ella viene del PSC , aunque ahora representa a AMIGO. Sin embargo mostró coherencia al exponer su pensamiento e ideas".

Nuevos nombres destacaron

La especialista en comunicación estratégica y gubernamental, Caroline Ávila, subraya que tras el debate no hubo ganadores o perdedores. Señala que en el posdebate se verá lo que se ganó o perdió. Anotó que hubo candidatas con una buena participación, pero luego del evento nadie lo pesca. "Al final no alcanza solo con un buen desenvolvimiento".

Debate vicepresidencial: el binomio de Noboa, el foco de las críticas por su ausencia Leer más

En el primer grupo de candidatas, Ávila destaca a Cristina Reyes, "la gente la conoce y tiene esa solvencia que logra demostrar". Pero cree que a Verónica Silva le fue mejor. "Quizá porque cuando tienes baja expectativa sobre alguien, te sorprende más. Ha logrado ese efecto de estar en la conversación de la gente. Algo así pasó en las elecciones pasadas con Daniel Noboa, salvando las distancias, ya que ella es una mujer inteligente, una académica, pero sin el nivel de reconocimiento. Por eso ha llamado la atención su desempeño, salvo el cierre, mal planteado".

En el segundo grupo, para Ávila hubo un empate, aunque las redes no lo reflejen, entre Diego Borja, de la Revolución Ciudadana, y Dayana Passailaigue. "Ella logró plantear sus temas muy apegada a la ideología del PSC, por no sorprendieron sus anuncios, no hubo polémica. Borja logró desmarcarse mejor que Dayana, de quienes están en el otro lado de su cancha".

La especialista recuerda que el debate de consejo estudiantil implica solo presentar propuestas, pero en un debate vicepresidencial hay que mostrar contrastes y en eso le fue mejor a Borja.

Si quieres leer esta y más noticias, suscríbete a EXPRESO. SUSCRÍBETE AQUÍ