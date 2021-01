Debate presidencial: Los candidatos persisten en invitar a debatir a los ausentes

Debatir con ausentes no es debatir. En este segundo y último día de careo presidencial organizado por el diario El Comercio, varios candidatos enfilaron sus declaraciones hacia sus pares que no estaban presentes. Que no tenían la oportunidad de responder en el mismo espacio y con el mismo tiempo. Lo único que hicieron fue darles protagonismo a los ausentes.

César Montúfar, aspirante presidencial de la alianza Honestidad (Partido Socialista Ecuatoriano y Concertación), emplazó al aspirante a Carondelet de la alianza Unión por la Esperanza, Andrés Arauz; y al aspirante de la alianza CREO - Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso, a responder sobre el desfalco al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol). No solo eso, sino que mostró un documento que dijo que entregará en la Fiscalía en los próximos días. Ninguno de los dos estaba presente para responder. El primero porque simplemente no quiso participar y el segundo porque ya estuvo en la primera entrega de ese debate.

Pero no fue el único. En la primera intervención ante la pregunta “¿Por qué quiere ser presidente?”, más de uno cuestionó a quienes prefirieron ver los toros desde las gradas, refiriéndose sin mencionarlos a Arauz y a Yaku Pérez, aspirante de Pachakutik; este último debía participar en el debate de ayer en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. “(Lo) Lamento (por) quienes no hayan podido venir, se entiende (que) cuando uno es títere de otro no puede sostener sus ideas”, dijo el postulante por el movimiento Construye, Juan Fernando Velasco. A esta crítica se sumó el candidato del movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo), Pedro Freile. Mientras que Xavier Hervas, la carta presidencial de la Izquierda Democrática, consideró que la ausencia es una “falta de respeto a los ecuatorianos”.

Y cuando parecían agotarse los argumentos contra los protagonistas no presentes, llegó una cadena nacional que interrumpió el hilo de las respuestas a la pregunta: “¿Cuál es su propuesta en salud y pandemia?”. El Gobierno se coló en el debate y se convirtió en un nuevo blanco de críticas. Eso le cayó como anillo al dedo a Montúfar, quien dirigió sus puntillazos a Lenín Moreno. “Esta cadena es un reflejo del Estado de propaganda del correísmo”, hilando esa idea con el manejo de la pandemia del actual Gobierno, para luego lanzar su propuesta.

Fue, no obstante, una segunda parte más llamativa. No solo por algunos conatos de discusión entre candidatos, sino por las particularidades de cada discurso. Lucio Gutiérrez, presidenciable de Sociedad Patriótica, no encontró mejor carta de presentación que su inconclusa administración. “Esto ya lo hice”, repetía constantemente Gutiérrez.

Guillermo Celi, aspirante del partido Sociedad Unida Más Acción (SUMA), no desaprovechó la oportunidad para mencionar a Fabián, Janeth, Michel, José, Tránsito, seguramente personas con las que conversó en algún momento, para dar nombre a las necesidades que espera combatir si llega a Carondelet.

Así transcurrió la segunda parte del primer careo presidencial. Y aún faltan dos.