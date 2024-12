Debate de candidatos a la Vicepresidencia: ¿participará el binomio de Daniel Noboa?

El binomio del presidente Daniel Noboa para las elecciones de febrero de 2025, María José Pinto, se refirió este 10 de diciembre de 2024 al debate entre candidatos a vicepresidentes organizado por la academia.

Previo a ser la compañera de fórmula de Noboa, Pinto se desempeñó como titular de la Secretaría Ecuador Crece sin Desnutrición Crónica Infantil, cargo que ocupó desde el 12 de diciembre de 2023 hasta el 25 de septiembre de 2024.

Sin embargo, Pinto tuvo que renunciar a dicha cartera de Estado para inscribir su candidatura y buscar permanecer en el poder en las próximas elecciones presidenciales, previstas, según el calendario del Consejo Nacional Electoral (CNE), para el 9 de febrero de 2025.

Pinto teme que el debate sea un espacio de ataques

En entrevista con el medio Visionarias, María José Pinto señaló que, si bien cree que es importante que la ciudadanía conozca el criterio de los candidatos a la Vicepresidencia, también tiene temor de que el espacio se vuelva una oportunidad para atacar.

"Lo que me preocupa es que el debate se vuelva una contienda de ataques y no de propuestas. Ya vemos como está funcionando la Asamblea y los ataques", dijo Pinto sin precisar si participaría o no del debate de candidatos a vicepresidentes organizado por la academia.

Asimismo, Pinto señaló que entre sus preocupaciones también está que "se saquen cosas que no tienen nada que ver con lo que la población debe saber" e insistió en que teme que el espacio sea mal utilizado para ataques.

El panorama político en Ecuador de cara a las elecciones presidenciales de 2025 está marcado por una creciente inversión en publicidad digital.



Los detalles del debate entre candidato a la Vicepresidencia

El debate 'inédito' entre los candidatos que aspiran a la vicepresidencia tendrá lugar el próximo 12 de enero de 2025, según informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, durante una rueda de prensa para actualizar información sobre las elecciones de 2025.

La funcionaria detalló que el debate de vicepresidenciables está previsto para el 12 de enero en la Universidad Bolivariana, en Guayaquil. Este evento cuenta con el apoyo de otros centros de educación superior como la Ecotec, UEES, la Fundación Haciendo Ecuador y Ciclo Electoral.

Mientras que el debate para segunda vuelta se realizará el 16 de marzo en la Universidad Internacional, en Quito. También se propuso una fecha para el debate de candidatos a asambleístas nacionales y será el 25 de enero en la Universidad Ecotec, sede Guayaquil.

La propuesta se extendió para quienes buscan llegar al Parlamento Andino. Para este debate todavía no hay una fecha definida, pero sí se confirmó que será en la Universidad de Los Hemisferios, en Quito. Aclaró que ninguno de estos debates es obligatorio para los candidatos.

