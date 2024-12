De un borrego en 2015 a un cartón en QuitoFest: el debate de la libertad de expresión

En el reciente QuitoFest, la agrupación de hip hop Mugre Sur realizó una acción que ha generado amplio debate: colgaron una figura de cartón del presidente Daniel Noboa, simulando una ejecución. El hecho provocó diversas reacciones en redes sociales, donde algunos dijeron estar a favor; otros, en cambio, criticaron al grupo y apoyaron al mandatario.

Desde el Gobierno se ha señalado que se respalda la libertad de expresión, pero con la aclaración de que esta no debe utilizarse para incitar a la violencia.

Antecedentes en el debate sobre la libertad de expresión

Este tipo de situaciones no es nuevo en Ecuador y no siempre está dirigida a una autoridad del Estado. En 2021, durante un programa del canal TC Televisión, se presentó un segmento en el que las caras más visibles de La Posta lanzaron dardos a una imagen con la rostro de Leonidas Iza, líder indígena y actual candidato presidencial.

Durante los gobiernos de Rafael Correa, otros episodios también suscitaron debates, aunque el foco de la atención se ubicó en la forma en que reaccionó el régimen, en específico, el propio presidente. El 1 de mayo de 2015, el entonces presidente, de 52 años, encaró a un menor de edad, de 17 años, que le había hecho una seña mientras avanzaba la caravana presidencial por una calle de Quito.

En otro caso, pero en el mismo Gobierno, el 26 de noviembre de 2015, un conductor fue detenido por transportar una figura de cartón de un borrego, símbolo utilizado en protestas contra de Correa (a los simpatizantes de este político los apodan borregos, por la capacidad que tenía Correa para movilizar grandes grupos de personas en las denominadas contramarchas, como si de un pastor de borregos se tratara). Se le formuló cargos por tráfico de armas químicas y nucleares, lo que resultó en su detención por más de 80 días.

Un contexto histórico

El debate en torno a la libertad de expresión en Ecuador tiene precedentes históricos, como el caso de Víctor Francisco Jaime Orellana, más conocido como Pancho Jaime, editor de una revista que satirizaba la política nacional. Jaime fue asesinado en 1989, y su figura es recordada como parte de la historia de esta discusión en el país.

Reacciones y perspectivas

Los recientes acontecimientos en el QuitoFest reavivan un tema recurrente en la política y la sociedad ecuatoriana: los alcances y los límites de la libertad de expresión. Mientras algunos sostienen que esta debe ser absoluta, otros argumentan que es necesario evitar mensajes que puedan ser interpretados como una forma de violencia.

Volviendo al tema del QuitoFest, hay voces que han pedido la cabeza de quien estuvo a cargo del evento, considerado el más importante de las celebraciones de la capital del país. Sobre esto, el alcalde Pabel Muñoz ya dijo que no hará caso a esos pedidos y que no hay procesos de censura. NO obstante, la Asamblea tratará el tema el jueves próximo.

