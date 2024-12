Jorge Cisneros: No hay censura previa tras polémica por Mugre Sur en Quitofest

El Quitofest, uno de los festivales culturales más esperados en Quito, comenzó el pasado 5 de diciembre con una controversia que puso en el centro del debate a la libertad artística y la relación entre el arte y la política.

La banda Mugre Sur, conocida por su enfoque crítico, presentó una actuación en el que utilizaron una figura de cartón del presidente Daniel Noboa. El monigote, con el rostro cubierto por una bolsa negra y una cuerda atada al cuello, fue parte de una simulación de ahorcamiento mientras la banda interpretaba una canción con un mensaje crítico hacia las autoridades.

Le invitamos a que lea: Quitofest: Ocho concejales piden la comparecencia del Secretario de Cultura

Verónica Abad encabeza audiencia crucial para su acción de protección Leer más

El acto provocó una ola de reacciones. Por un lado, miembros del gobierno y parte de la ciudadanía lo calificaron como una falta de respeto hacia la figura presidencial. Por otro, surgieron defensores del performance como una expresión legítima de crítica artística.

Comparación solicitada por el Concejo Metropolitano

La controversia escaló cuando el concejal Michael Aulestia, respaldado por ocho ediles, pidió que Jorge Cisneros, secretario de Cultura, comparara ante el Concejo Metropolitano el próximo 10 de diciembre para explicar lo sucedido en el festival.

Cisneros, en sus declaraciones, contextualizó la actuación dentro de las prácticas culturales de Quito. “Cuando se hace una actuación hay que entenderlo desde su contexto. En este caso, la canción hace referencia a las tradiciones de fin de año, como las de la radio Tarqui, donde se queman monigotes que suelen representar figuras políticas. Esto es una práctica cultural extendida en todo el país”, explicó.

El secretario de Cultura también enfatizó que su institución no aplica censura previa: “No hacemos audiciones ni controlamos lo que ocurre en un espacio artístico. El arte genera reacciones, y su valor residen en ser una manifestación crítica hacia el poder y la sociedad”.

Respuesta del alcalde Pabel Muñoz

Durante su informe semanal el 9 de diciembre, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, adoptó una postura cautelosa frente a la polémica. “Quédense con las ganas de que yo me meta ahí a la polémica. No voy a picar el anzuelo. Me quedo con lo lindo de las fiestas de Quito”, declaró.

Sin embargo, Muñoz también subrayó su apoyo al arte y la cultura como herramientas de crítica social. “Aunque no soy partidario de lenguaje explícito o violento, somos respetuosos de los procesos culturales. Nuestra política pública será de total apoyo al arte y la cultura”, afirmó, destacando las actividades realizadas durante las festividades y pidiendo el reconocimiento de su gestión.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.