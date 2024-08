Dar retro en el concurso de jueces para la Corte Nacional no disipa las dudas

No es un concurso cualquiera. Se trata de la elección para los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el más alto tribunal de la justicia ordinaria, y cuya legitimidad ha sido cuestionada.

El Consejo de la Judicatura reconoció las fallas en las pruebas de confianza y decidió regresar el proceso a la etapa del examen de confianza con los 107 postulantes que pasaron la prueba psicológica.

La razón fueron los problemas de las pruebas de confianza, sobre todo la de perfiles y la de honestidad que evalúa valores y antivalores. Estos líos surgieron en cuanto a su metodología y a la contratación de Métricas Web S.A.S., que estuvo a cargo de las pruebas de confianza y cuyo examen dejó por fuera del concurso a 35 juristas.

Pero más allá de las declaraciones de transparencia, la Judicatura tiene el reto de volver a tomar estos test y conformar unos nuevos tribunales para calificar la prueba oral sin que esta vez existan fallas.

Al interior de la Judicatura se hablaba de cambiar la metodología de las pruebas. Para la confianza, se busca contar con el apoyo de organismos internacionales. Ya hace unos días atrás, la vocal Yolanda Yupangui adelantó que su criterio era que el país debía contar con el apoyo de los Estados Unidos, pues su embajada ya ayudó en la contratación de psicólogos en la fase anterior.

“Es la segunda vez que un concurso tiene cuestionamientos dejando en la ciudadanía ciertas dudas, porque si hoy no tenemos una Corte Nacional funcional es porque el Consejo de la Judicatura ha sido incapaz de llevar adelante un proceso de selección transparente”, dijo Miguel Molina, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE).

El Presidente del @CJudicaturaEc, @MarioGodoyEc, señala que, con la nulidad parcial insanable del Concurso para la Selección y Designación de Jueces 👩‍⚖️ y Conjueces 👨🏻‍⚖️ de la @CorteNacional, desde la fase de examen de confianza, la institución reafirma su

Su criterio es que el país debe tener una ley de concursos, pues hasta ahora cada Judicatura elabora el reglamento del concurso y su metodología. “Debemos ya dejar de lado esta discrecionalidad y fomentar las carreras judiciales”, agregó.

Para la postulante María Teresa Torres, lo complejo no será volver a dar las pruebas de confianza y de conocimientos teóricos, sino validar un proceso que para ella ya perdió legitimidad. “Estoy esperando que me notifiquen para enviar mi renuncia. No puede ser que un concurso de tan alta trascendencia sea tomado tan a la ligera”.

Paúl Ocaña, de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, dice que retrotraer a una fase no es suficiente, “tomando en cuenta que las irregularidades empañen todo el concurso”. Aseguró que avanzar el proceso de méritos y posición, sin hacer cambios profundos, no cambiará los resultados.

“Lamentablemente los jueces que van a ser seleccionados serán deslegitimados por la sociedad, tachados, por lo que ha pasado”. No es solo el problema de las pruebas de confianza o la contratación de empresa que no tenía experiencia, sino también, dice, son las fases de méritos y de oposición en donde Ocaña ha hablado de irregularidades, incluso hay una investigación de la Fiscalía por posible concusión que tiene en la mira a cinco personas que participaron en la elaboración del concurso.

Más rumores de postulantes que iba a dejar el concurso circularon, pero todos dijeron esperar la notificación para ver si seguían o se retiraban.

Palabra. La Corte Nacional necesita de 10 jueces titulares y 15 conjueces. En cada concurso hay intereses políticos que empañan los certámenes.

Otros bancos de preguntas se dbe preparar

Con la resolución de Consejo de la Judicatura, de devolver el proceso a la fase de las pruebas de confianza, las pruebas teóricas, los puntajes obtenidos y así como el banco de casos (para la prueba oral) y el banco de más de 2.000 preguntas para la prueba escrita, quedaron inservibles. Lo que ahora debe hacer la Judicatura es volver a pedir a los expertos que trabajen en los nuevos cuestionarios. Ya en enero de 2024, con la llegada de Álvaro Román a la presidencia del Consejo de la Judicatura, el anterior proceso fue echado abajo y se contrató también a expertos informáticos para evitar las vulneraciones al sistema web. Ahora, todos estos aspectos deben ser evaluados en la nueva metodología.

