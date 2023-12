Danilo Carrera Drouet seguirá con arresto domiciliario

El pedido para revisar el arresto domiciliario de Danilo Carrera Drouet quedó abandonado. Ocurrió porque este lunes 18 de diciembre de 2023, su abogado Calixto Vallejo Rigail no se presentó ante el tribunal de la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados Con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

(También puede leer: Daniel Noboa dispone se inicie gestiones para la liquidación de EMCO)

La defensa de Danilo Carrera no acude a la audiencia de apelación Leer más

“No asistimos porque pedimos copias del audio de la audiencia, para confrontar lo que dijo la Fiscalía y lo que dijimos nosotros; nos entregaron hace unos días, pero no hemos tenido tiempo suficiente para procesar todo ni hemos recibido las copias del proceso”, explicó Vallejo.

En la carta que le envió al tribunal, integrado por Esteban Israel Coronel Ojeda (ponente), Lauro Fernando Sánchez Salcedo y Mabel del Pilar Tapia Rosero, el abogado explica la demora en la entrega del audio y las copias del expediente han impedido que su cliente ejerza su derecho a la defensa.

De hecho, Danilo Carrera Drouet, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, envió un escrito al Tribunal alertando de esta situación. “La administración de justicia, ha dilatado la entrega del audio de varias horas, que debo analizar minuto a minuto para demostrar las incongruencias, inconsistencias, ilegalidades y falta de fundamentación, cometidas por el juez Renán Andrade y hasta la presente fecha no se me ha entregado las copias debidamente certificadas del cuadernillo judicial. ¿Cómo se pretende que ejerza adecuadamente mi derecho a la defensa? ¿O es que acaso ya se me ha declarado culpable y por eso se niega el derecho que tengo a defenderme?”, escribió.

Niegan diferimiento de audiencia de apelación a defensa de Carrera Leer más

Ante a esta situación, Vallejo recordó que el único procesado que está privado de la libertad es Carrera, de 85 años, el resto de los investigados por delincuencia organizada han salido del país y se les permite presentarse en diferentes consulados. Lo que considera un trato parcial.

Otros procesados en el caso son Julio César León, quien tendría nexos en el sector eléctrico, Hernán Luque Lecaro, exdirector de las Empresas Públicas, Jorge Orbe Calderón, Roberto Bueno, Antonio Icaza Morla, Leonardo Cortázar Arcos y Gabriel Nain Massuh.

Para seguir leyendo sin restricciones: ¡Suscríbete aquí!