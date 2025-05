Daniel Noboa: Las tres conclusiones de su gira por Europa

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, concluyó el pasado 9 de mayo su gira internacional más extensa desde que asumió el cargo, visitando seis países en dieciséis días. Este recorrido, que incluyó paradas en El Vaticano, España, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Reino Unido y Francia, tuvo como objetivo principal fortalecer la imagen de Ecuador como un destino atractivo para la inversión extranjera y consolidar alianzas estratégicas en seguridad y cooperación internacional.

Ecuador se posiciona como destino de inversión estratégica

Durante su paso por Francia, Noboa sostuvo una reunión clave con Édouard de Rothschild, presidente ejecutivo de Rothschild & Co., una de las firmas financieras más influyentes de Europa. Este encuentro simboliza el interés del gobierno ecuatoriano en atraer capital extranjero para sectores estratégicos como infraestructura, energía y tecnología. En el Reino Unido, también se reunió con representantes del Parlamento británico, quienes manifestaron su intención de estrechar lazos comerciales con Ecuador.

En Emiratos Árabes Unidos, el gobierno ecuatoriano firmó un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación en ciberseguridad y tecnologías de la información. Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de Noboa para enfrentar el “conflicto armado interno”. Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de Noboa para enfrentar el “conflicto armado interno” contra el crimen organizado, declarado en 2024. La apertura de una nueva embajada en Abu Dabi también busca facilitar un futuro acuerdo comercial con los Emiratos.

"No se puede decir que no se trae nada o que no se tiene compromisos. Al contrario, se han adquirido muchos compromisos y han habido firmas de varios acuerdos, que vienen al más alto nivel", sentenció Sommerfeld

Mientras que con Israel, el Gobierno ecuatoriano firmó tres acuerdos en materias de energía, agricultura e intercambio de conocimientos para jóvenes y empresarios ecuatorianos con redes de networking israelíes.

Mayor presencia internacional y diplomática

La gira también sirvió para reforzar la presencia diplomática de Ecuador en foros internacionales. En España, Noboa dialogó con el rey Felipe VI sobre la participación ecuatoriana en la próxima Cumbre Iberoamericana y en la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo. Aunque su reunión con el presidente Pedro Sánchez fue cancelada por una crisis energética, el mandatario ecuatoriano logró consolidar vínculos con autoridades regionales como Isabel Díaz Ayuso.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 8, 2025

"Es una agenda muy amplia para poder iniciar un nuevo periodo del Gobierno de Daniel Noboa con lo que necesitamos, generar empleo a pasos acelerados", agregó la Canciller.

