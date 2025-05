Daniel Noboa encara el reto de que sus viajes se traduzcan en acciones

La más reciente gira internacional del presidente reelecto Daniel Noboa deja el mismo sabor que el resto de sus más de una docena de viajes en lo que va de su mandato: la necesidad de que las fotos y declaraciones se traduzcan en acciones concretas que beneficien al Ecuador.

Sus destinos más recientes fueron Ciudad del Vaticano, España, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Israel, Reino Unido y Francia. En estos países ha mantenido reuniones en ámbitos como el comercial, productivo, tecnológico, de seguridad, sectores estratégicos, entre otros.

Lo observado hasta el momento, según el internacionalista Esteban Santos, es positivo, aunque persiste la expectativa sobre cómo y en qué plazo se reflejarán los resultados de estos encuentros, especialmente considerando un mandato completo del presidente Noboa.

“La gira ha sido absolutamente positiva y ha dejado claros muchos puntos: la campaña ha terminado, y ahora tenemos a un primer mandatario recibido por sus pares en países del primer mundo”, comenta.

Señala además que la apertura de la embajada en Emiratos Árabes Unidos puede ser una muestra de los avances logrados.

Según Santos, a diferencia de viajes anteriores, esta gira tuvo un mensaje claro para la comunidad internacional y para los países con los que Ecuador busca mantener o fortalecer vínculos: “Hay estabilidad y una hoja de ruta trazada para los próximos cuatro años”.

Un panorama internacional distinto

No obstante, el analista político Giuseppe Cabrera advierte que, aunque ya se venían gestando algunos cambios, el panorama internacional que enfrentó Noboa en 2023 no es el mismo que el actual. De hecho, considera que ahora Ecuador debe mostrarse más propositivo en sus relaciones.

“El país debe actuar en términos de qué puede ofrecer, no solo de qué puede pedir. Estamos en un momento en el que las negociaciones se dan entre países y no en bloques, y hay que aprovecharlo”, analiza. Sostiene también que en este nuevo periodo de gobierno, no pueden repetirse las crisis diplomáticas vividas.

Cabrera se refiere a episodios polémicos ocurridos durante el primer régimen breve de Noboa, como la frustrada venta de armas como chatarra a Ucrania o la incursión en la embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas.

“Ecuador no puede congraciarse con unos y enemistarse con otros. La canciller Gabriela Sommerfeld tiene el reto de estructurar una política exterior que sirva a los intereses internacionales para atraer interés hacia el país”, afirma y agrega que serán las acciones las que definirán el éxito.

Una visión clara sobre los mercados

En ese sentido, aunque algunos de los países con los que Ecuador ha buscado acercamientos han estado envueltos en polémicas (como Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump o Israel con su intervención en Gaza), Santos insiste en que hay una ruta definida.

“Hay una visión clara de cuáles queremos que sean nuestros principales mercados y de cómo queremos que el mundo vuelva a mirar al Ecuador”, opina el internacionalista. Por su parte, Cabrera advierte que Noboa corre el riesgo de que esos acercamientos puedan generar reacciones adversas al inicio de su nuevo periodo, pero matiza: “Va a importar poco si Noboa logra obtener beneficios concretos en materia comercial o militar”.

