Daniel Noboa: Un gabinete completo y con más experiencia se espera para nuevo período

En 12 días, el presidente Daniel Noboa empezará un nuevo período, esta vez completo. En un año y seis meses, las dificultades para consolidar un gabinete han sido evidentes. Ya posesionado tuvo que buscar quien maneje Economía y Finanzas. Y no ha logrado llenar las ‘vacantes’, quedándose con encargados de más de un ministerio y sin subsecretarios inclusive.

¿Una oxigenación del gabinete es necesaria?

Este nuevo comienzo exige cambios, por la crisis que encara el país y porque ya no puede alegar falta de experiencia, según críticos. Sus ministros del área social han sido protagonistas de videos, en los que no se ve la realidad de violencia y precariedad, que muestran organizaciones como la Unión Nacional de Educadores (UNE); y casas de acogida de mujeres, centros de atención de niños y adultos mayores impagos.

Para Verónica Silva, politóloga y excandidata vicepresidencial, se trata de un gabinete sin experiencia y sin un proyecto social. Identifica errores graves, por falta de expertos: “niños que mueren en la Amazonía por leptospirosis, brotes de tos ferina, en el siglo XXI, por la falta de una campaña básica de vacunación, con un ministro de Salud, que es un abogado”.

También menciona que en Esmeraldas, el derrame de petróleo terminó con dos ríos. “La ministra no tenía idea de cómo enfrentarlo y no se vio la voluntad de asumir la responsabilidad frente a los afectados”.

La economía

Juan Carlos Salvador, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, menciona un desafío que el equipo de Noboa ha enfrentado. “La gestión de Guillermo Lasso fue una bomba atómica para las finanzas públicas. En el 2023, Juan Carlos Vega recibió una caja fiscal con 100 millones de dólares y por cada dólar había que hacer 25 pagos”. Le parece que pesó en lo que vive el país.

Además, él señala que el aumento del IVA era necesario, pero es urgente controlar la evasión. Reitera que no habrá crecimiento económico, sin generar capacidades en la población y sin atacar las brechas territoriales. “No se incrementará la competitividad con más impuestos, atrasos, contribuciones especiales y endeudamiento”.

El Colegio de Economistas de Pichincha estudió la reasignación, priorización y optimización del presupuesto. “Existen instituciones, secretarías, institutos que deben cerrarse, algunas no ejecutaron más del 70 % de su presupuesto. Se ahorrarían USD 1.282 millones anuales”, dice Juan Carlos Salvador, su presidente.

Sobre el sector social

Para Berenice Cordero, exministra de Inclusión Económica y Social, el presidente Noboa debe buscar a una persona que realmente tenga experiencia en los ámbitos que maneja el MIES, para fortalecer los servicios e innovar; pide atender las denuncias en la Casa Hogar Enríquez Gallo. “Su labor es proteger a niños privados de su entorno familiar, personas con discapacidad, adultos mayores; también garantizar las transferencias monetarias”. Le preocupa el uso que se le da a la difusión, en redes sociales, de entrega de “ayudas”, lo que no tiene continuidad ni sostenibilidad”.

Augusto Espinosa, exministro de Educación, considera que, “esa Cartera se maneja con la lógica de una ONG, implementan pequeños proyectos piloto, sin articularlos a una auténtica política educativa”. Dice que tanto en cobertura como en calidad, hay un alarmante retroceso.

El asambleísta electo, Héctor Rodríguez, comenta que el incremento de la tasa de matrícula, no los cupos totales, es negativo. “Crecemos poblacionalmente más rápido de lo que abrimos cupos para educación superior. No cumplimos con el mínimo adecuado de presupuesto; entre 2016 a 2017 alcanzamos el 2.13% del PIB, hoy no superamos el 1.5%.

La matrícula de educación superior se ha vuelto un tema de discriminación social, para el asambleísta electo, Héctor Rodríguez. “En el 2016-2017, más del 20 % de la matrícula correspondió al quintil uno y dos. Más del 10 % iba por primera vez a las universidades. Ya no hay movilidad social”.

La política exterior

El excanciller y diplomático de carrera, Francisco Carrión, cree indispensable planificar la política exterior en esta coyuntura internacional compleja, no improvisar ni cambiar en función del momento. Por encima de diferencias ideológico- políticas, entre países de Latinoamérica, cree que hay que armar una institución como la Celac. Ve complicado que las relaciones con México mejoren, “porque Ecuador cometió un error gravísimo al incursionar en la embajada”.

Sobre la gira del presidente Noboa, Carrión considera positivo que tenga contacto con homólogos, pero luego habrá que analizar los resultados. “No es suficiente visitar a altas autoridades”. En cuanto al encuentro con el presidente de Israel, afirma que, “para guardar un equilibrio había que visitar Palestina, ya que la opinión pública mundial sabe lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, con bombardeos diarios, por los que se matan a civiles”.

La lucha contra el crimen

En cuanto al desempeño de carteras como Interior y Defensa, a la especialista en criminología, Daniela Balarezo, le gustaría conocer sobre el Plan Fenix, resultados de las visitas a El Salvador. También si Erikc Prince volverá. Antes, el ECU-911 tenía cifras sobre incivilidades, ya ni eso, sostiene.

