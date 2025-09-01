Daniel Noboa renueva cúpula militar: ¿Quiénes son los nuevos líderes?

El objetivo de esta reestructuración es incorporar nuevos perfiles con liderazgo

El presidente de la República, Daniel Noboa, oficializó la renovación de la cúpula militar del país como parte de una estrategia para fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas ante lo que ha denominado una “nueva fase de la guerra”. La decisión fue formalizada mediante los decretos ejecutivos 111 y 112.

Según el comunicado emitido por la Presidencia, el objetivo de esta reestructuración es incorporar nuevos perfiles con liderazgo y eficacia para enfrentar los desafíos actuales en materia de seguridad nacional. Noboa agradeció públicamente a los comandantes salientes por su labor en la defensa de la soberanía y la paz del país.

Con el primer decreto, Noboa cesó a Jaime Vela, quien se desempeñó como jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. desde el 28 de noviembre de 2023, cinco días después de que Noboa asumió la Presidencia de la República. En su lugar nombró a Henry Delgado, quien venía trabajando como comandante del Ejército.

Los nuevos nombramientos son los siguientes:

Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas: General de División Henry Santiago Delgado Salvador.

Comandante General de la Fuerza Terrestre: General de División Iván Rodrigo Vásconez Hurtado.

Comandante General de la Fuerza Naval: Contralmirante Ricardo Manuel Unda Serrano.

Comandante General de la Fuerza Aérea: Brigadier General Mauricio Xavier Salazar Machuca.

El Gobierno Nacional destacó la necesidad de contar con una estructura militar renovada, firme y preparada para la defensa del país y aportar con el conocimiento adecuado en la lucha contra el crimen organizado.

El nuevo jefe militar

Delgado, nuevo Jefe del Comaco, nació el 1 de septiembre de 1966, en Quito, provincia de Pichincha. Se graduó de Subteniente del Arma de Comunicaciones el 7 de agosto de 1987 en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 615 del 24 de abril de 2025, el Presidente de la República Magister Daniel Noboa designó como Comandante General del Ejército Ecuatoriano al General de Brigada Henry Santiago Delgado Salvador.

