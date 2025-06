Daniel Noboa sobre la fuga de alias 'Fede': "No fue un descuido. Fue complicidad"

La fuga de alias “Fede” no fue un descuido, fue complicidad.

Por eso, he pedido que se aprehenda en flagrancia a todo el personal del CPL Guayas N.°1 que se sospecha estuvo involucrado, mientras Fiscalía determina responsabilidades.



Esto no es solo una fuga. Es traición.

Y la… pic.twitter.com/YW5f60aDJH