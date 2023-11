Daniel Noboa: la expectativa se pone sobre las primeras acciones

Fiel a su estilo, el presidente Daniel Noboa dio el 23 de noviembre de 2023 un breve discurso durante la ceremonia de transición de mando en la Asamblea Nacional. Para unos, suficiente para posicionar un mensaje central. Para otros, tocará esperar las primeras acciones, porque las palabras no cubrieron las expectativas.

Noboa ocupó gran parte de su alocución en justificar y avalar el acuerdo legislativo del que es parte su bancada, Alianza Democrática Nacional (ADN), junto a la Revolución Ciudadana (RC) y el Partido Social Cristiano (PSC) cuyos asambleístas y dirigentes coparon gran parte del hemiciclo de la Asamblea.

“Aquellos que ven la política como una realidad de extremos y revanchas no tendrán el respaldo popular”, dijo, previo a resaltar el compromiso que habrían adquirido esas fuerzas políticas para darle gobernabilidad a su gestión e impulsar leyes en el año y seis meses que estará al frente del país.

Un discurso positivo y necesario, dijo el exministro de Gobierno, Vladimiro Álvarez, porque el momento que vive el país no da más espacio para polarizaciones y mantener la confrontación. Por el contrario, es necesario buscar soluciones conjuntas.

“Ahora, es importante señalar que dentro de esos diálogos las partes entiendan que los acuerdos no significan promover la impunidad frente a delitos que se hayan cometido con recursos públicos, en contra del Estado”, puntualizó Álvarez.

“Mi familia y yo hemos experimentado persecuciones políticas durante el tiempo, por diferentes gobiernos. Y, a pesar de no olvidar los malos ratos vividos, siento la obligación de poner a mi país primero y romper este ciclo de revanchas”, señaló Noboa.

Esto generó gran algarabía, especialmente a los integrantes de la bancada correísta que llegaron en gran número para apoyar al nuevo gobierno y, de paso, mostrar su repudio al presidente saliente, Guillermo Lasso.

En una imagen poco usual, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, tomó la mano de Noboa en señal de victoria. Ángelo Chamba/ EXPRESO

La legisladora de Revolución Ciudadana, Marcela Holguín, señaló que lo dicho por Noboa el jueves demuestra que hay una nueva forma de hacer política, dejando ideologías de lado y que esa organización política, cuyo líder hablaba hasta hace poco de venganzas personales (según él, a modo de metáfora), está dispuesta a sumarse a esta propuesta pacificadora.

Según el flamante presidente, lograr primero estos acuerdos era necesario para llevar adelante la segunda parte de su plan. “Hay algo que tengo muy claro: para combatir la violencia hay que atacar la desocupación”, señaló como segundo eje de su discurso.

Sobre seguridad, más allá de esa breve mención, no profundizó. Sobre empleo y reactivación, volvió a poner todo el peso en las dos leyes económicas urgentes que prevé enviar a inicios de la próxima semana a la Asamblea Nacional: una sobre temas energéticos y otra referente a una reforma tributaria con incentivos a las empresas que contraten gente joven.

Un enunciado aún superficial para el presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), José Villavicencio, que calificó al discurso de Noboa como “más de lo mismo, pero en menos tiempo”.

El dirigente señaló que, más allá de que el país no necesita nuevas leyes sino aplicar correctamente las existentes, los sindicatos y organizaciones sociales estarán atentos del contenido de ambas propuestas para que no se pretenda incluir temas regresivos en el tema laboral lo que, a su criterio, ya han intentado en los últimos tres gobiernos.

Otro tema en el que hizo hincapié el flamante mandatario fue en su juventud y el impulso que le habría dado esta para optar por la Presidencia de la República. “Pocos candidatos estaban dispuestos a tomar el riesgo de esta elección. Por el bien del Ecuador y porque tengo una visión renovada y joven me lancé a la presidencia sin dudarlo. Pocos pensaba que tenía posibilidades”, reflexionó.

En ese contexto, resaltó que la mayor parte de su gabinete está conformado por mujeres y gente joven, pero advirtió que eso no debe ser confundido con ingenuidad, sino más bien como un sinónimo de fuerza y decisión para el país.

“El éxito no es haber llegado aquí sino que en el día que nos toque marcharnos tener el respeto y el cariño de la mayoría de los ecuatorianos y ese éxito solo va a ocurrir si nos unimos. La tarea es dura y difícil y los días son pocos”, finalizó Noboa.

Los legisladores correístas entre los más contentos con la transición de mando. Ángelo Chamba/ EXPRESO

Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), calificó al discurso como “corto pero muy político y hasta diplomático”. Dijo que, por lo general, este espacio ha sido aprovechado por los presidentes que toman posesión para anunciar sus primeras medidas y delinear su gestión.

“Sin embargo, Noboa lo ocupó para ratificar que es un hombre de muy pocas palabras, que no va a entrar en detalles para explicar cosas. De todas maneras me parece positivo que en sus alocuciones insista en la unidad, en soluciones conjuntas y que es necesario dejar de lado los revanchismos (...) de todas formas quedan en el ambiente muchas dudas, muchas incógnitas y temas pendientes y lo que resta es esperar que en estos días la claridad vaya llegando en acciones del gobierno”, señaló.

Algo que no dejó de llamar la atención es que agradeció a su esposa, Lavinia Balbonesi; su madre, Anabella Azin; y a sus dos hijos. No hizo mención de su padre, el empresario Álvaro Noboa, que no estuvo presente en la ceremonia.

