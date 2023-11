Pocos simpatizantes acompañaron a Noboa a recibir su banda presidencial

La posesión del presidente Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín rompió el molde de este tipo de actos en el país. No solo se evidenció en su corto y sereno discurso tras asumir el cargo que ostentará hasta el 24 de mayo de 2025. También se vio en los exteriores de la Asamblea Nacional, pues sorprendió que la cantidad de simpatizantes que lo acompañaron para recibir el mando del Ecuador fue mucho menor a lo usual en posesiones como las de los expresidentes Guillermo Lasso, Lenín Moreno y Rafael Correa.

Algunos cargaban 'Noboas de cartón', unas con la camisa celeste sobre una camiseta blanca y el logo de su movimiento ADN que se popularizó en la campaña electoral o otra similar, pero que esta vez lucía un sobrio traje oscuro y una banda presidencial que rezaba "Mi poder en la Constitución".

La mayoría lo esperó desde antes que se iniciara la ceremonia, para intentar saludarlo antes de su ingreso al Palacio Legislativo, algunos se quedaron en los parques de El Ejido y El Arbolito y seguían los discursos desde sus celulares, pero otros se fueron poco después de que el acto se inició. En su mayoría se dirigieron a la Plaza Grande en donde le recibieron con vivas y aplausos.

Entre quienes se quedaron estuvieron Norma, Mariana y Silvia, quienes salieron a las 06:00 desde Imbabura para llegar a apoyar al nuevo Presidente. Vestían camisetas violeta con amarillo, los colores de la campaña de Noboa. Se protegían con sombreros de tela y una sombrilla del intenso sol que este 23 de noviembre de 2023 abrigó a Quito. Aunque su apoyo al Mandatario era evidente, había algo de desilusión en ellas.

"Teníamos todas las expectativas sobre lo que podía hacer Noboa, pero sabiendo que pactó con el correísmo, ahora no sabemos qué esperar. Nos sentimos defraudadas, utilizadas. Ahora nos toca esperar qué es lo que va a pasar", dijo Mariana. Sin embargo, creen que es importante apoyarlo. Para ellas, la prioridad ahora sería promover "una consulta urgente al pueblo ecuatoriano" que se centre primero en los temas de seguridad y luego en cambios que permitan mejorar temas importantes como la salud y el empleo.

Las simpatizantes ibarreñas no apoyan a Noboa desde el inicio de su carrera política. En realidad, decidieron apostar por él desde que el 9 de agosto pasado su candidato, Fernando Villavicencio, fue asesinado luego de un mítin en el norte de la capital. "Nos impactó que no haya mucha gente apoyando al Presidente. Pensamos que íbamos a ver a bastante gente, pero creo que esa alianza le complicó. Capaz que si se lanza en 2025 no va a tener apoyo".

Aunque las tres apenas se conocieron cuando decidieron apoyar a Fernando Villavicencio, todas tienen historia en la militancia política. Dicen que sus primeros pasos fueron cuando el expresidente Rodrigo Borja llegó a Carondelet a fines de los años setenta. Este año pasaron del grupo provincial de Gente Buena a Alvaristas de Corazón. "La mayoría que estábamos en Gente Buena nos unimos acá . Somos unos 200 líderes y cada uno maneja organizaciones de mucha gente que reúne en sus barrios".

Aunque tienen fe de que esta nueva etapa política mejore la situación del país, tienen sus dudas, porque creen que las cosas han cambiado para peor desde la época de Borja hasta la actualidad. "Había seriedad en ese entonces, la palabra valía y no había tanta corrupción. Ahora se hacen millonarios a costa del pueblo".

Pero quienes siguieron al flamante Presidente como el sucesor de Álvaro Noboa, su padre, tienen más fe en el futuro. Un ejemplo son los 17 lojanos que viajaron desde las 18:00 del miércoles 22 de noviembre hasta las 06:00 de hoy para mostrar su apoyo al Mandatario. Ellos viven en el cantón fronterizo de Puyango. Deiby Vélez es uno de ellos y contó que decidieron apoyarlo como lo hicieron con su padre en algunos de sus cinco intentos por llegar a la Presidencia.

Vélez es de los más jóvenes y se unió a un grupo diverso que cree que vio en el padre una opción distinta en la política y que decidió heredar ese apoyo su hijo porque lo consideran "una figura nueva y diferente. Creemos que con eso puede cumplir con lo que se requiere para dirigir el país". Ese grupo se armó de forma natural, porque "Puyango es pequeño y por eso ya nos conocíamos, pero la política nos unió".

Esa fe les hizo embarcarse en un largo viaje en una furgoneta alquilada para llegar desde el sur del país hasta la capital. No tuvieron problemas para hacerlo pues según Vélez, Puyango es un cantón mayoritariamente agrícola y todos los viajeros son sus propios jefes por lo que decidieron dejar un día de trabajo para darle un voto de confianza al nuevo Presidente. Tienen previsto salir hoy, a las 18:00, de regreso a su tierra y esperan no haberse equivocado al apoyar a Noboa en un nuevo inicio para el país.

